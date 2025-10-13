Σημαντική συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα (13/10) στο PAOK Sports Arena, ανάμεσα σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΣ ΠΑΟΚ και εκπροσώπους του επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη. Η παρουσία του τελευταίου στο προσκήνιο σχετίζεται με την επικείμενη συμμετοχή του στο μετοχικό κεφάλαιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, εξέλιξη που αναμένεται να αλλάξει σημαντικά τα δεδομένα στο μπασκετικό τμήμα του συλλόγου.

Από πλευράς Ερασιτέχνη συμμετείχαν οι κ.κ. Ησαϊάδης, Καπετανάκης, Νικολαΐδης, Πατρίδας, Παπαδοπούλου, Καρούσης, Χατζηγεωργίου, Μπεκιάρης και Χασεκίδης, καθώς και η νομική σύμβουλος του ΑΣ, Κατερίνα Γιαννακοπούλου.

Η συζήτηση διεξήχθη σε θετικό κλίμα και είχε ως βασικό αντικείμενο την προοπτική περαιτέρω ανάπτυξης των γηπεδικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου και τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησής τους, με στόχο τη συνολική αναβάθμιση του PAOK Sports Arena.

Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν απόψεις και προτάσεις γύρω από το πώς μπορεί να ενισχυθεί η λειτουργικότητα του κλειστού γηπέδου και να αποκτήσει μεγαλύτερη εμπορική και αγωνιστική δυναμική, μέσα από συνέργειες και επενδύσεις που θα αποφέρουν οφέλη τόσο για την ΚΑΕ όσο και για τον Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ.

Στο τέλος της συζήτησης, συμφωνήθηκε να υπάρξει συνέχεια στις επαφές, με τη διεξαγωγή νέων συναντήσεων εργασίας, υπό την προϋπόθεση ότι θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εισόδου του κ. Μυστακίδη στο μετοχικό σχήμα της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται καθοριστική για το μέλλον του τμήματος και την ευρύτερη στρατηγική ανάπτυξης του οργανισμού.