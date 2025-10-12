Όπως ανακοινώθηκε επίσημα από τον ΑΣ ΠΑΟΚ, συνεργάτες του ισχυρού επιχειρηματία Αριστοτέλη Μυστακίδη έχουν προγραμματίσει κρίσιμη συνάντηση με εκπροσώπους του συλλόγου.

Το θέμα της συνάντησης που θα γίνει αύριο, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου, επικεντρώνεται σε ζητήματα που αφορούν το PAOK Sports Arena, το κλειστό ιδιόκτητο γήπεδο που είναι γνωστό ως «Παλατάκι».

Αν και το βασικό θέμα συζήτησης αφορά τη λειτουργία, τη χρήση ή πιθανές επενδύσεις στον χώρο του γηπέδου, η χρονική στιγμή της συνάντησης και η ταυτότητα του επιχειρηματία κρύβουν ευρύτερες προεκτάσεις.

Η επίσημη ανακοίνωση του ΑΣ ΠΑΟΚ συνδέει ρητά αυτή τη συνάντηση με την πιθανή εμπλοκή του Αριστοτέλη Μυστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Αυτό υποδηλώνει ότι οι συζητήσεις για το γήπεδο αποτελούν ένα αναπόσπαστο κομμάτι των διαπραγματεύσεων και των προϋποθέσεων για την είσοδο του επιχειρηματία στο τμήμα μπάσκετ του συλλόγου.

Η συμμετοχή του Αριστοτέλη Μυστακίδη, ενός επιχειρηματία διεθνούς βεληνεκούς, θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα σελίδα οικονομικής σταθερότητας και υψηλών στόχων για την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η εξασφάλιση μιας ομαλής συνεργασίας με τον Ερασιτέχνη (που έχει την ιδιοκτησία του γηπέδου) για το «Παλατάκι» θεωρείται κομβικής σημασίας για τη βιωσιμότητα και την αναβάθμιση του επαγγελματικού τμήματος μπάσκετ.

Όλα τα βλέμματα της ασπρόμαυρης οικογένειας είναι στραμμένα στα αποτελέσματα της αυριανής συνάντησης, καθώς αναμένεται να ρίξει φως στο μέλλον της ΚΑΕ ΠΑΟΚ και να καθορίσει τους όρους της ενδεχόμενης επένδυσης από την πλευρά του δισεκατομμυριούχου Έλληνα επιχειρηματία.