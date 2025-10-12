Ο πολύπειρος εξτρέμ, που αποτελεί βασικό πυλώνα στο παιχνίδι του Ραζβάν Λουτσέσκου, παρουσίασε ενοχλήσεις ήπιας μορφής μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα των Σέρβων, γεγονός που οδήγησε το ιατρικό επιτελείο της ομοσπονδίας να εισηγηθεί τη διακοπή της συμμετοχής του στις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας.

Με τη σύμφωνη γνώμη των υπευθύνων, ο Ζίβκοβιτς έλαβε άδεια και αναχωρεί σήμερα για τη Θεσσαλονίκη, ώστε να τεθεί άμεσα υπό την παρακολούθηση του ιατρικού τιμ του ΠΑΟΚ. Στην Τούμπα επικρατεί επιφυλακή. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για ένα ελαφρύ πρόβλημα, ωστόσο κανείς δεν είναι διατεθειμένος να ρισκάρει με έναν ποδοσφαιριστή που έχει κομβικό ρόλο στη φετινή σεζόν.

Οι «ασπρόμαυροι» αναμένεται να υποβάλουν τον Σέρβο άσο σε λεπτομερείς ιατρικές εξετάσεις — πιθανότατα μαγνητική τομογραφία — ώστε να διαπιστωθεί το ακριβές μέγεθος της ενόχλησης και να εκτιμηθεί ο χρόνος αποθεραπείας που θα απαιτηθεί. Η αγωνία είναι έκδηλη, καθώς ο Ζίβκοβιτς παραμένει ένας από τους πιο σταθερούς και καθοριστικούς παίκτες του ΠΑΟΚ, με επιρροή τόσο στο δημιουργικό κομμάτι όσο και στο σκοράρισμα. Οποιοδήποτε ενδεχόμενο απουσίας του, ειδικά ενόψει των κρίσιμων αναμετρήσεων που ακολουθούν, θα αποτελέσει σημαντικό πλήγμα για τον Λουτσέσκου και το πλάνο προετοιμασίας της ομάδας.

Στον ΠΑΟΚ περιμένουν πλέον τα αποτελέσματα των εξετάσεων, με την ελπίδα ότι το πρόβλημα δεν είναι σοβαρό και ότι ο Σέρβος θα επιστρέψει σύντομα στις προπονήσεις, ώστε να συνεχίσει να προσφέρει με την ίδια συνέπεια και ενέργεια που τον καθιστούν έναν από τους πιο αξιόπιστους παίκτες του ρόστερ.