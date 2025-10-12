Δημοφιλή
Συντάξεις Νοεμβρίου: Νωρίτερα η καταβολή - Πότε θα δείτε τα χρήματα στους λογαριασμούς
250 ευρώ στους λογαριασμούς… ή τίποτα; Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς
Απεργία 14ης Οκτωβρίου: Οδηγός επιβίωσης - Ποιοι συμμετέχουν και πώς μπορείτε να μετακινηθείτε
Να μην επιστρέψει στην Ελλάδα ο Γιοβάνοβιτς αν δεν νικήσουμε τη Δανία
Πώς χάθηκαν δύο διαμάντια
Aπεργία στις 14 Οκτωβρίου: Τι ισχύει με τα λεωφορεία, ποιοι συμμετέχουν, πώς θα κινηθείτε
Δεύτερη φτωχότερη χώρα της ΕΕ η Ελλάδαο «κενό» της αγοραστικής δύναμης
Επιδοτήσεις για «έξυπνα» και ενεργειακά σπίτια: Αναλυτικά όλα τα προγράμματα
Προσωπικός Αριθμός: Τα πλεονεκτήματα και οι κίνδυνοιι θα συνεπαγόταν το χακάρισμά του
Αθήνα: Στάση εργασίας στα λεωφορεία την Τρίτη 14/10
Πρώην προπονητής της Ρεάλ για Ρονάλντο Ναζάριο: «Ήταν τρελός, κάθε βράδυ έβγαινε και ζύγιζε 94 κιλά»
Ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης, Φάμπιο Καπέλλο, μίλησε για το πώς ο Ρονάλντο Ναζάριο πήρε βάρος πριν αποχωρήσει από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Ρονάλντο έπαιξε στη Ρεάλ από το 2002 έως το 2007, κατά τη διάρκεια μιας εντυπωσιακής περιόδου στην καριέρα του, στην οποία σκόραρε 83 φορές για την «Βασίλισσα» σε 127 παιχνίδια. Παρά […]
ΠΑΟΚ: Αγωνία με Ζίβκοβιτς που επιστρέφει Θεσσαλονίκη
Έντονη ανησυχία έχει προκαλέσει στις τάξεις του ΠΑΟΚ το απρόοπτο με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς, ο οποίος επιστρέφει εσπευσμένα στη Θεσσαλονίκη λόγω ενοχλήσεων που αισθάνθηκε κατά τη διάρκεια των υποχρεώσεών του με την εθνική Σερβίας.
Ζιντάν: «Στόχος μου να προπονήσω την Εθνική Γαλλίας»
Ο Ζινεντίν Ζιντάν βρέθηκε στο ποδοσφαιρικό φεστιβάλ που πραγματοποιήθηκε στο Τρέντο της Ιταλίας και μίλησε για τον στόχο που έχει ως προπονητής, ο οποίος είναι κάποια στιγμή στο μέλλον να προπονήσει την Εθνική Γαλλίας. O Γάλλος, που είναι ο μόνος προπονητής στην Ιστορία που έχει κατακτήσει 3 συνεχόμενα Champions League με την Ρεάλ Μαδρίτης, μίλησε […]
ΑΕΚ: Ο Γιόβιτς γυρνάει στην Αθήνα με τραυματισμό
‘Εναν μικρό «πονοκέφαλο» για την ΑΕΚ πριν το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την επόμενη Κυριακή επιβεβαιώσε η ομοσπονδία της Σερβίας, καθώς έγινε γνωστό πως ο Νίκολα Γιόβιτς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού και δεν θα είναι διαθέσιμος για τον αγώνα των Σέρβων την Τρίτη ενάντια στην Ανδόρα. Ο Σέρβος πέρασε ως αλλαγή στην χθεσινή ήττα των Σέρβων […]
CIES: Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι ο καλύτερος παίκτης U18 στο κόσμο
Το νέο «next big thing» του ελληνικού ποδοσφαίρου, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής στο κόσμο κάτω των 18 ετών για τη φετινή χρονιά, από το CIES Football Observatory, το οποίο εδρεύει στη Νοσατέλ της Ελβετίας και συναργέζεται με την FIFA. O Καρέτσας «άφησε πίσω» μεγάλα ονόματα τα οποία έχουν χαρακτηριστεί επίσης ως […]