Η στατιστική είναι μια κατηγορία που τα τελευταία χρόνια έχει εξελιχθεί ραγδαία και κυρίως μέσα από τα εξειδικευμένα στατιστικά ή αλλιώς τα advanced metrics που αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο για όλους τους προπονητές προκειμένου να δουν μέσα από αυτά τι… ψάρια πιάνουν οι παίκτες μέσα στο γήπεδο και σε τομείς που δεν ειναι ευδιάκριτοι στο απλό μάτι.

Η ανάλυση των στατιστικών στοιχειών αυτών των έξι αγωνιστικών αποκαλύπτει μια ενδιαφέρουσα εικόνα για τις τάσεις και την αγωνιστική ταυτότητα των ομάδων, με τον ΠΑΟΚ να ξεχωρίζει ως η πιο κυριαρχική ομάδα σε επίπεδο παραγωγής φάσεων και ανασταλτικής επίδοσης, τουλάχιστον βάσει των advanced metrics.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής των στατιστικών, κάτι που υποδηλώνει ότι η ομάδα παίζει το πιο ολοκληρωμένο και κυριαρχικό ποδόσφαιρο της κατηγορίας μέχρι στιγμής. Πως προκύπτει αυτό; Μέσα από τις συγκεκριμένες κατηγορίες των εξειδικευμένων στατιστικών.

Έχουμε και λέμε:

Κορυφαίος σε xGoals (13,5): Ο Δικέφαλος παράγει μακράν τις καλύτερες και ποιοτικότερες ευκαιρίες του πρωταθλήματος, επιβεβαιώνοντας τη δημιουργική της ικανότητα.

Τελευταίος σε xGoals παθητικό (3,3): Αυτή είναι ίσως η πιο εντυπωσιακή επίδοση αφού ο ΠΑΟΚ επιτρέπει στον αντίπαλο τις λιγότερο ποιοτικές ευκαιρίες, υποδηλώνοντας μια εξαιρετικά συμπαγή αμυντική λειτουργία και πολύ αποτελεσματικό pressing/απομάκρυνση κινδύνων.

Πρώτος σε μεταβιβάσεις (472,4 ανά παιχνίδι): Δείχνει ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που κυκλοφορεί καλύτερα την μπάλα και επιδιώκει το ποδόσφαιρο κατοχής και ρυθμού.

Πρώτος σε κερδισμένες κατοχές στο 1/3 του γηπέδου (4.8 ανά παιχνίδι): Η υψηλότερη τιμή σημαίνει ότι ο ΠΑΟΚ εφαρμόζει το πιο αποτελεσματικό ψηλό πρέσινγκ (high press) και πιέζει τους αντιπάλους στην περιοχή τους, κερδίζοντας τη μπάλα ψηλά.

Το συμπέρασμα της ανάλυσης αυτών των εξειδικευμένων στατιστικών που φτάνουν στα χέρια των ομάδων μέσα από συνδρομητικές πλατφόρμες, είναι πως η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου έχει την καλύτερη αναλογία παραγωγής Ευκαιριών/επιτρεπόμενων Ευκαιριών (xGoals/xGoals παθητικό), υποδηλώνοντας το πιο δίκαιο θα ήταν να βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας βάσει απόδοσης μετά από αυτές τις έξι πρώτες αγωνιστικές.

Η δημιουργική τριάδα και η… αστοχία

Οι τρεις από τους τέσσερις μεγάλους του πρωταθλήματος (ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός, ΑΕΚ) κυριαρχούν στις ευκαιρίες, αλλά με ενδιαφέρουσες διαφορές:

Μεγάλες Ευκαιρίες: Ο ΠΑΟΚ προηγείται (22), ακολουθούμενος στενά από Ολυμπιακό και ΑΕΚ (20). Αυτό δείχνει την ικανότητα και των τριών να φέρνουν τη μπάλα σε θέση βολής.

Επαφές στην αντίπαλη περιοχή: ΑΕΚ (196) και Ολυμπιακός (185) είναι μπροστά από τον ΠΑΟΚ (184), κάτι που σημαίνει ότι η ΑΕΚ μπαίνει συχνότερα στην περιοχή, αλλά ο ΠΑΟΚ με λιγότερες επαφές παράγει ποιοτικότερες ευκαιρίες (xGoals).

Η ΑΕΚ έχει το καλύτερο δείκτη στην άμυνα με μόλις 0,5 ανά ματς, αλλά το xGoals Παθητικό (6,9) είναι 10η στην γενικότερη αξιολόγηση. Αυτό σημαίνει ότι η ΑΕΚ είναι αρκετά τυχερή ή έχει εξαιρετικό τερματοφύλακα σε σχέση με την ποιότητα των ευκαιριών που δίνει ή και τα δυο μαζί.

Ο Ολυμπιακός έχει καλύτερο xGoals παθητικό (3,4) από την ΑΕΚ, αλλά τα γκολ που έχει δεχτεί (0,8 ανά ματς) είναι ίδιο με του ΠΑΟΚ, υποδηλώνοντας μια μικρή αναντιστοιχία.

Ο ΠΑΟΚ είναι η στατιστικά πιο ποιοτική ομάδα του πρωταθλήματος μέχρι στιγμής, με εξαιρετική ισορροπία μεταξύ επίθεσης (xGoals, μεταβιβάσεις) και άμυνας (xGoals παθητικό, κερδισμένες κατοχές στο 1/3 του γηπέδου).

Η ΑΕΚ έχει την καλύτερη αποτελεσματικότητα στην άμυνα (γκολ παθητικό), αλλά είναι πιο ευάλωτη βάσει των advanced metrics (xGoals Παθητικό).

Η πρωτιά του ΠΑΟΚ στην κατηγορία κερδισμένών κατοχών στο 1/3 επιβεβαιώνει ότι η αμυντική του λειτουργία ξεκινά από ψηλά. Σε αντίθεση με τον Άρη που είναι πρώτος πρώτος σε κατοχή, αλλά δεν έχει την ίδια αποτελεσματική πίεση ψηλά (3ος σε κερδισμένες κατοχές στο 1/3), ο ΠΑΟΚ συνδυάζει την κατοχή με την ανακτημένη μπάλα στην επικίνδυνη ζώνη, καθιστώντας τον πολύ δύσκολο αντίπαλο για την ανάπτυξη. Αυτές οι αποκλίσεις και λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν ότι τα xGoals είναι ένα καλύτερο μέτρο της πραγματικής απόδοσης μιας ομάδας σε σχέση με το απλό σκορ.

Η βαθμολογία και τα γκολ λένε τη μισή ιστορία. Τα Advanced Metrics των πρώτων έξι αγωνιστικών αποκαλύπτουν ξεκάθαρα ότι ο ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που, βάσει απόδοσης, παίζει το πιο ολοκληρωμένο και κυριαρχικό ποδόσφαιρο της Superleague.

Ο Δικέφαλος όχι μόνο βρίσκεται στην κορυφή των xGoals (13.5), παράγοντας δηλαδή τις ποιοτικότερες ευκαιρίες, αλλά ταυτόχρονα κατέχει την κορυφαία αμυντική επίδοση με μόλις 3.3 xGoals παθητικό (τα λιγότερα αναμενόμενα γκολ που δέχεται). Αυτή η εξαιρετική ψαλίδα (10.2 xGoals διαφορά) είναι η ισχυρότερη ένδειξη κυριαρχίας.

Επιπλέον, ο ΠΑΟΚ συνδυάζει την κατοχή (μεταβιβάσεις 472.4 μέσο όρο ανά αγώνα) με την αποτελεσματική πίεση ψηλά (1ος στην Κερδισμένη Κατοχή στο 1/3). Αυτό σημαίνει ότι η ομάδα όχι απλώς έχει την μπάλα, αλλά την ανακτά άμεσα στην επικίνδυνη ζώνη, επιτρέποντας στους αντιπάλους του τις λιγότερο πιθανές ευκαιρίες σε όλο το πρωτάθλημα.

Τα στοιχεία υπογραμμίζουν πως η πορεία του ΠΑΟΚ δεν είναι τυχαία, αλλά αποτέλεσμα μιας δομημένης και αποτελεσματικής αγωνιστικής ταυτότητας και στρατηγικής.