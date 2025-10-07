​Η νίκη αυτή, που ήρθε με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, ανέδειξε την αγωνιστική ωριμότητα του συνόλου, με πρωταγωνιστή (και) τον Σουαλιό Μεϊτέ, ο οποίος απέδειξε με αριθμούς γιατί θεωρείται ο φετινός παίκτης-κλειδί της μεσαίας γραμμής.

Η καλοκαιρινή απόκτηση του 31χρονου Γάλλου μέσου από την Μπενφίκα, έναντι 1.000.000 ευρώ, μαζί με την παραμονή του Γίρι Παβλένκα, δικαιώνεται πλήρως. Ο θηριώδης χαφ όχι μόνο έχει δώσει όγκο και κράτημα στη μεσαία γραμμή, αλλά και ενέργεια, καταρρίπτοντας τον μύθο του αργού μέσου που τον συνόδευε.

Ο Μεϊτέ βρίσκεται στην κορυφή της σχετικής λίστας της Super League στα κλεψίματα, μετρώντας 20 επιτυχημένες ενέργειες μόλις στις πρώτες έξι αγωνιστικές. Αυτή η επίδοση τον φέρνει μπροστά από τον Λύρατζη του Πανσερραϊκού (18) και τον Τσοκάι του Λεβαδειακού (17), αποδεικνύοντας ότι η καλοκαιρινή προετοιμασία με τον Ραζβάν Λουτσέσκου τον έχει μεταμορφώσει σε ένα δυναμικό εργαλείο.

Η συνολική του συνεισφορά δεν σταματά εκεί. Ο «Σου» είναι επίσης τρίτος σε πάσες στην Super League με 33, πίσω από τον Μόντσου (Άρης, 39) και τον Κωστή (Λεβαδειακός, 36). Με 13 συμμετοχές (1 γκολ, 1 ασίστ – αμφότερα στον θρίαμβο επί της Ριέκα), ο Γάλλος μέσος αποτελεί πλέον τον αδιαπραγμάτευτο leader του άξονα.

Το κλειδί της ανατροπής και η συνεργασία με Οζντόεφ

Ο Μεϊτέ έδειξε τον καλύτερό του εαυτό στο δεύτερο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, όπου ήταν επιβλητικός, κερδίζοντας όλες τις μονομαχίες. Η κατακόρυφη αύξηση της απόδοσής του συνδέεται άμεσα με την παρουσία του Μαγκομέντ Οζντόεφ δίπλα του.

Η συνεργασία αυτή φαίνεται πως ξεκλειδώνει τις δυνατότητες του Γάλλου, καθώς μέχρι στιγμής ο μόνος λόγος προβληματισμού για τον Λουτσέσκου είναι η χημεία του Μεϊτέ με τον Μαντί Καμαρά, η οποία δεν έχει αποδώσει τα αναμενόμενα.

Η δυάδα Μεϊτέ-Οζντόεφ προσφέρει δύναμη, τεχνική και εξισορρόπηση στον άξονα, δίνοντας περισσότερη ελευθερία στους επιθετικούς μέσους.

Τέσσερις του ΠΑΟΚ στους πρώτους 10 στα κλεψίματα

Το πιο αξιοσημείωτο εύρημα από τα στατιστικά των κλεψιμάτων είναι η ομαδική αμυντική νοοτροπία που έχει ενσταλάξει ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο ΠΑΟΚ έχει τέσσερις παίκτες του στην πρώτη ενδεκάδα των κλεψιμάτων της Super League, ένα στατιστικό που υπογραμμίζει την έντονη πίεση και την αφοσίωση στην ανάκτηση της μπάλας.

Πέραν του πρωτοπόρου Μεϊτέ, στην κορυφή της λίστας βρίσκονται:

Αντρίγια Ζίβκοβιτς: Με 15 κλεψίματα (μαζί με τον Πινέδα της ΑΕΚ) καταλαμβάνει την πέμπτη θέση, αποδεικνύοντας ότι ο Σέρβος εξτρέμ συμμετέχει ενεργά στην άμυνα.

Μαγκομέντ Οζντόεφ: Βρίσκεται στη δέκατη θέση με 13 κλεψίματα, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του ως σκληροτράχηλος μέσος.

Τζόνι Κένι: Με 12 κλεψίματα, βρίσκεται στην ενδέκατη θέση, δείχνοντας ότι ο δεξιός μπακ συνεισφέρει σημαντικά στις πτέρυγες.

Αυτή η συλλογική αμυντική προσπάθεια – από τον επιθετικό μέσο μέχρι τον κεντρικό χαφ – αποτελεί τη σφραγίδα της ομάδας του Λουτσέσκου, η οποία πλέον διαθέτει όχι μόνο ποιότητα, αλλά και την απαραίτητη ανασταλτική λειτουργία για να διεκδικήσει τίτλους.