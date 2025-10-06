Ο Μαροκινός ποδοσφαιριστής της Μαρσέιγ, Νάγεφ Αγκέρντ, δέχτηκε επίθεση στο αεροδρόμιο της Μασσαλίας πριν ταξιδέψει για να ενισχύσει την εθνική ομάδα της χώρας του.

Ο 29χρονος ποδοσφαιριστής περίμενε να επιβιβαστεί στην πτήση του, όταν ένας άνδρας τον πλησίασε και του ζήτησε να βγάλουν μια φωτογραφία και τον αριθμό του τηλεφώνου του.

Στην συνέχεια, σύμφωνα με το BFM Marseille-Provence, ο άνδρας άρχισε να φωνάζει και μάλιστα προσπάθησε να χαστουκίσει τον Αγκέρντ.

Το προσωπικό ασφαλείας του αεροδρομίου έσπευσε στο σημείο και ο άνδρας συνελήφθη από την Αστυνομία.

Οι αρχές ανέκριναν τον άνδρα όμως ο Αγκέρντ μέχρι στιγμής δεν έχει υποβάλει κάποια επίσημη καταγγελία.