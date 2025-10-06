Τη βουλευτική έδρα του Αλέξη Τσίπρα στην Α Πειραιά, μετά τη σημερινή του παραίτηση, παίρνει ο πρώτος επιλαχών στην Α’ Πειραιά, Θεόδωρος Δρίτσας, ο οποίος ωστόσο με επίσημη ανακοίνωσή του έχει αποχωρήσει από τον ΣΥΡΙΖΑ και έχει ενταχθεί στη Νέα Αριστερά.

Ο κ. Δρίτσας, που πλέον είναι μέλος του πανελλαδικού συντονιστικού της Νέας Αριστεράς, σκοπεύει να διατηρήσει την έδρα, γεγονός που σημαίνει ότι θα ανεξαρτητοποιηθεί από τον ΣΥΡΙΖΑ και θα προσχωρήσει στη Νέα Αριστερά.

Κάτι που σημαίνει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα αριθμεί 25 αντί για 26 βουλευτές, ενώ η Νέα Αριστερά θα φτάσει τους 12, όντας πλέον το πέμπτο σε δύναμη κόμμα στη Βουλή των Ελλήνων.