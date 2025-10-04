Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν χαρίστηκε στους παίκτες του και έκανε σκληρή κριτική για την εμφάνιση και την ήττα από τον ΟΦΗ με 3-0.

«Ένα μηδενικό όλοι μας» ήταν μία από τις πιο χαρακτηριστικές ατάκες του, δίχως να βγάζει και τον ευατό του απ’ έξω για την χειρότερη εμφάνιση επί των ημερών

«Είμαι 100% σύμφωνος με αυτό. Ηταν η χειρότεηρ εμφάνισή μας όσο είμαι εδώ», είπε αρχικά ο 61χρονος τεχνικός και συνέχισε σημειώνοντας ότι, «είναι μία μέρα για να σκύψουμε το κεφάλι και να αισθανθούμε, λύπη, ντροπή και οργή. Δεν βγήκε τίποτα… Ας δεχθούμε ότι σήμερα ήταν ένα ατύχημα, ένα λάθος. Να ζητήσουμε ταπεινά συγνώμη από τον κόσμο για την εμφάνιση. Δεν κατανοώ το ποδόσφαιρο χωρίς ένταση στο παιχνίδι μας και σήμερα παίξαμε χωρίς ένταση. Θα μπορούσαμε να ψάξουμε πολλές δικαιολογίες. Σήμερα δοκιμάσαμε όλους τους παίκτες που είχαμε στη διάθεσή μας. Δεν θα ψάξουμε καμία δικαιολογία. Ολοι αποτελούμε κομμάτι της ομάδας και πρέπει να την προστατεύσουμε. Σήμερα, δεν προστατεύσαμε καν το παιχνίδι μας».

Οσον αφορά τη δική του εξήγηση για όσα προανέφερε ότι έγιναν… δεν είχε. «Καμία εξήγηση… Συνήθως συμβαίνουν τέτοια πράγματα στο ποδόσφαιρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα μπορέσω να κοιμηθώ. Δεν είμαι συνηθισμένος σε τέτοια αποτελέσματα. Σίγουρα στο 0-0 είχαμε μία ξεκάθαρη ευκαιρία. Δεχθήκαμε ένα γκολ σε στατική φάση. Έχουμε άλλη μία ευκαιρία να ισοφαρίσουμε και από εκεί και πέρα ο ΑΡΗΣ…εξαφανίστηκε από το γήπεδο. Ούτε δικαιολογία, ούτε άλλη εξήγηση μπορώ να δώσω».

Μετά το τέλος του αγώνα έμεινε αρκετή ώρα στα αποδυτήρια, αλλά δεν έδωσε λεπτομέρειες για όσα συζήτησε με τους παίκτες… «Αυτό που είπα στα αποδυτήρια, δεν μπορώ να το επαναλάβω εδώ… Αυτό που είπα τόσο στους παίκτες όσο και στον εαυτό μου. Με τις αλλαγές, δεν καταφέραμε τίποτα. Ένα μηδενικό για όλους μας. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό το αναλύσαμε. Δημιουργήσαμε 17 φάσεις για γκολ… Αν θέλουμε όμως να ανέβουμε ψηλότερα, θα πρέπει με αυτές τις ευκαιρίες να βάζεις παραπάνω γκολ. Για αυτό και αξιολόγησα το προηγούμενο ματς με βάση τους επιθετικούς που είχαμε στη διάθεσή μας. Σήμερα, με τέσσερις επιθετικούς δεν σουτάραμε στην εστία. Ημασταν χαλαροί στις γραμμές μας και βάλαμε τον ΟΦΗ στο παχινίδι. Δεν επιτρέπεται σε 15 λεπτά να κάνουμε τέσσερα φάουλ στα όρια της περιοχής».

Ένα από τα παράδοξα της διαχείρισης του ματς, ήταν η χρησιμοποίηση του Βοριαζίδη στο «10»… «Σήμερα είχαμε μία σημαντική απουσία. Το ότι παίζαμε στα προηγούμενα ματς καλά, ήταν χάρη στον καλό έλεγχο του κέντρου. Ολοι οι ποδοσφαιριστές που μπήκαν στο δεύτερο μέρος, δεν είναι ακόμα έτοιμοι για να αποδώσουν στο 100% των ικανοτήτων τους. Θεωρώ ότι αν ήμασταν στο ημίχρονο 0-0 ή 0-1, οι αλλαγές θα μας έδιναν την ώθηση για να πάρουμε τη νίκη. Θεωρώ ότι ο Μόντσου έχουν περισσότερη εμπειρία για να κερδίζουν τις μπάλες και έχουμε έλλειψη ενός δεύτερου επιθετικού για να μπορέσουμε να παίξουμε».

Ο Δώνης ήταν τόσο στην αποστολή με τον Πανσερραϊκό όσο και σήμερα, δίχως όμως να παίρνει λεπτά… «Ηταν δύο ματς που θέλαμε ένταση στο παιχνίδι μας. Γνωρίζω πολύ καλά τον Δώνη. Οταν θα είναι 100% έτοιμος, θα είναι πολύ σημαντικός για εμάς. Έχασε την προετοιμασία εξαιτίας ενός σοβαρού τραυματισμού και μετά πάλι τραυματίστηκε. Χρειάζεται να παίξει κάποια λεπτά αλλά με την προετοιμασία που έχει κάνει δεν θα μπει για να δώσει λύσεις επιθετικά. Πρέπει να πάρει σιγά-σιγά λεπτά για να βελτιώσει την απόδοσή του. Θα υπάρχει ανταγωνισμός με έναν καλύτερο Δώνη, καλύτερο Γένσεν και καλύτερο Πέρεθ», απάντησε σχετικά ο Χιμένεθ.

Η ομάδα έχει μπροστά της μία χρήσιμη διακοπή και ο Ανδαλουσιανός έδωσε το στίγμα. «Ολοι μου έχουν πει ότι κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας έλειψαν πράγματα. Η ομάδα προετοιμάστηκε για την Ευρώπη αλλά αποτύχαμε. Παράλληλα, πολλοί παίκτες εντάχθηκαν στην ομάδα την τελευταία στιγμή. Η διακοπή θα μας βοηθήσει για να…φορτίσουμε τις μπαταρίες μας. Θα προσπαθήσουμε με διπλές προπονήσεις αυτή την εβδομάδα να δώσουμε περισσότερη ένταση, μετά ανάρρωση περισσότερο ψυχολογικά. Και αυτή τη στιγμή έχω όρεξη για να τους βάλω να… τρέξουν ως τη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι όμως αυτή η λύση».