Η τηλεοπτική κάμερα αποτύπωσε την αγωνία του πρόεδρου του Ουμπιακού, Βαγγέλη Μαρινάκη, αρκετές φορές κατά τη διάρκεια του αγώνα. Η κίνησή του να κατέβει ως τα αποδυτήρια για να μιλήσει στην ομάδα με το σφύριγμα της λήξης έχει τη σημασία της. Γιατί στο Emirates ο Ολυμπιακός μπορεί να μην κέρδισε βαθμό ή βαθμούς, αλλά αν μη τι άλλο κέρδισε το δικαίωμα να πιστέψει στις δυνάμεις του.

«Συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Παίξατε με πάθος, με ψυχή, όπως αρμόζει στο σύλλογο και την ιστορία του. Είναι θέμα χρόνου να έρθουν και οι νίκες στο Champions League. Αποδείξατε πως μπορείτε να ανταποκριθείτε σε υψηλό επίπεδο» είπε ο ισχυρός άνδρας των πρωταθλητών δείχνοντας μπροστά. Και δεν ξέχασε, ότι το καλεντάρι στέλνει τώρα τον Ολυμπιακό στη Θεσσαλονίκη. Για το πολύ δύσκολο ματς πρωταθλήματος στην Τούμπα κόντρα στον ΠΑΟΚ.

«Την Κυριακή έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη. Πρέπει να συγκεντρωθείτε σε αυτό και να πάρετε μια σημαντική νίκη για το πρωτάθλημα. Απόψε ήταν μια βραδιά που παρά το αποτέλεσμα κάνατε τον κόσμο μας να νιώσει περηφάνεια. Προχωράμε και τα καλύτερα έρχονται» συμπλήρωσε.