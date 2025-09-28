Δημοφιλή
- 1
Έρχεται το ευρωπαϊκό mega-μετρό: Δείτε τη διαδρομή από Αθήνα προς Λισαβόνα μέσω Μιλάνου και Μαδρίτης
- 2
Νέα «προφητεία» από τον Έλον Μασκ: Πού θα εμφανιστεί η επόμενη μεγάλη κρίση
- 3
Οι αλλαγές στη στρατιωτική θητεία - Γυναίκες στα χακί και επιβράβευση όσων μεταπηδούν από το... Λύκειο στο στρ
- 4
Γιατί η πρώτη κακοκαιρία του φθινοπώρου «αστόχησε» - 50 τόνοι βροχής στη θάλασσα, προσοχή έως το βράδυ συστήνο
- 5
Ποιοι θα πάρουν το επίδομα των 250 ευρώ τον Νοέμβριο - Όλες οι προϋποθέσεις
- 6
Απεργία την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου: Ποιες ώρες δε
- 7
Καρυστιανού για Τέμπη: Έρχεται κλιμάκιο Ευρωπαίων για τον έλεγχο της απονομής δικαιοσύνης - Αναφορά και στον
- 8
Ο Δημήτρης Σκαρμούτσος ετοιμάζει πεντανόστιμα σπαγγέτι cacio e pepe
- 9
Συγκινητικές στιγμές στο Σύνταγμα - Δρομείς χαιρετούν τον απεργό πείνας Πάνο Ρούτσι
- 10
Ουκρανία: Συγκλονιστικές εικόνες από την ισοπεδωτική επίθεση σε Κίεβο και Ζαπορίζια - Πλήγματα με 40 πυραύλου
Χιμένεθ: «Πολλές φορές το ποδόσφαιρο είναι… αχάριστο!»
Ο Ανδαλουσιανός τεχνικός και τα ανάμεικτα συναισθήματά του μετά την ισοπαλία (1-1) του Άρη με τον Πανσερραϊκό
«Φρένο» για τον άστοχο Άρη, 1-1 με τον Πανσερραϊκό
Η ομάδα του Μανόλο Χιμένεθ έχασε σωρεία φάσεων αλλά δεν γλίτωσε τη γκέλα στο τελικό 1-1 με τον Πανσερραϊκό, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League
Ολυμπιακός: Ο μόνιμος…νικητής του Super Cup
Ο Ολυμπιακός του Γιώργου Μπαρτζώκα είναι και φέτος η ομάδα που πανηγυρίζει το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς
Με σφραγίδα Παπανικολάου σήκωσε το Super Cup
Με οδηγό του τον αρχηγό του ο Ολυμπιακός επικράτησε με 92-83 του Προμηθέα και κατέκτησε για μία ακόμα χρονιά το Super Cup,. Ο Παπανικολάου ήταν καθοριστικός, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ έβαλε 23 πόντους. Βεζένκοφ και Χολ 16 και 11, αντίστοιχα.
Κόντης: “Όλοι να αναλάβουν ευθύνες”
Μετρημένος εμφανίστηκε ο Χρήστος Κόντης πριν από την εκτός έδρας αναμέτρηση του Παναθηναϊκού με τον Παναιτωλικό. Ο προπονητής του «τριφυλλιού» υπογράμμισε την εμπιστοσύνη του στους παίκτες, ενώ τόνισε ότι απαιτείται συλλογική ανάληψη ευθυνών. «Πάντα μια νίκη και μια νίκη με τέτοιο σκορ και με τέτοια εμφάνιση, νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ τους ποδοσφαιριστές. Όμως είναι […]