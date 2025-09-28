Πιο συγκεκριμένα, η νέα προωθητική ενέργεια προβλέπει την παροχή έκπτωσης €3.500 για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων SEAT MÓ 125, η οποία σε συνδυασμό με το πρόγραμμα κρατικής επιδότησης ΚΙΝΟΥΜΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ 3, διαμορφώνει την τελική τιμή του μοντέλου σε άκρως δελεαστικά επίπεδα.

To SEAT MÓ 125 συνδυάζει άνεση, μοντέρνο σχεδιασμό, κορυφαία τεχνολογία και οικολογική μετακίνηση κάνοντας τα χιλιόμετρα μέσα στην πόλη να φαίνονται εύκολα, οικονομικά και αθόρυβα.

Ισχυρό και οικονομικό με κινητήρα 7kw, αυτονομία έως 137χλμ. και μέγιστη ταχύτητα 95χλμ., είναι η ιδανική επιλογή fun to drive μέσα στην πόλη αλλά και έξω από αυτή. Διαθέτει τρεις λειτουργίες οδήγησης Eco, City και Sport, για να μπορεί ο οδηγός να το προσαρμόσει στα δικά του δεδομένα.

Ένα άλλο στοιχείο που κάνει το SEAT MÓ 125 ακόμα πιο λειτουργικό και προσιτό είναι η αποσπώμενη μπαταρία, η οποία διαθέτει ροδάκια και χερούλι, για την ακούραστη μεταφορά της ενώ μπορεί να φορτιστεί πολύ εύκολα σε οποιαδήποτε οικιακή πρίζα. Ο 50l αποθηκευτικός χώρος κάτω από το κάθισμα του οδηγού για δύο full face κράνη καθώς επίσης και για άλλα μικροαντικείμενα το καθιστούν ιδανική επιλογή για κάθε περίπτωση.