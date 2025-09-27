Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι κατέλαβε τρία χωριά στην ανατολική Ουκρανία, εντείνοντας την πίεση στο μέτωπο των συγκρούσεων.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ρωσικού στρατού, οι δυνάμεις της Μόσχας κατέλαβαν τις κοινότητες Ντεριλόνε και Μαΐσκε, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ, καθώς και το Στεπόβε, στην περιφέρεια του Ντνιπροπετρόφσκ.

Οι μάχες στην ανατολική Ουκρανία παραμένουν σφοδρές, με τις ρωσικές δυνάμεις να προχωρούν σταδιακά. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας υποστήριξε ότι από τις αρχές του έτους έχει θέσει υπό τον έλεγχό του περίπου το 0,8% της συνολικής ουκρανικής επικράτειας.

Παράλληλα, οι ουκρανικές αρχές ανέφεραν ότι ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι 12 τραυματίστηκαν σε ρωσικό βομβαρδισμό στην περιοχή της Χερσώνας. Σε ξεχωριστό πλήγμα, καταγράφηκαν ζημιές στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Οδησσού.

Την ίδια στιγμή, η Μόσχα έκανε γνωστό ότι διυλιστήριο πετρελαίου στην περιφέρεια Τσουβασία διέκοψε τη λειτουργία του, έπειτα από επίθεση ουκρανικού μη επανδρωμένου αεροσκάφους πίσω από τη γραμμή του μετώπου.