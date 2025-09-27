Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Αλεξάντερ Ντόμπριντ ανακοίνωσε την πρόθεση της κυβέρνησης να αναθεωρήσει τον νόμο περί ασφάλειας της αεροπορίας, δίνοντας στις ένοπλες δυνάμεις (Bundeswehr) επίσημο ρόλο στην αντιμετώπιση των μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones), συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας κατάρριψης εχθρικών αεροσκαφών.

Μιλώντας στο Βερολίνο, ο Ντόμπριντ επισήμανε την αύξηση των παραβιάσεων εναέριου χώρου από drones, τις οποίες χαρακτήρισε μέρος μιας «συνεχούς υβριδικής απειλής» που εκτείνεται από μικρά εμπορικά τετρακόπτερα μέχρι συντονισμένα σμήνη μη επανδρωμένων αεροσκαφών. «Βιώνουμε έναν αγώνα εξοπλισμών μεταξύ των απειλών από drones και των μέσων άμυνας κατά αυτών», τόνισε, «και είναι ένας αγώνας που δεν μπορούμε να χάσουμε».

Η πρωτοβουλία αυτή έρχεται σε συνέχεια των εισβολών drones στη Γερμανία και στη Δανία, που έχουν προκαλέσει συναγερμό, με κλεισίματα αεροδρομίων και αυξημένη επιτήρηση στρατιωτικών εγκαταστάσεων.

Το σχέδιο του Ντόμπριντ περιλαμβάνει δύο βασικούς άξονες: την ίδρυση ενός εθνικού κέντρου άμυνας κατά των drones, το οποίο θα συντονίζει πόρους από την ομοσπονδιακή και κρατική αστυνομία, την ομοσπονδιακή ποινική υπηρεσία και τις ένοπλες δυνάμεις, και την αναθεώρηση της νομοθεσίας για να επιτραπεί στη Bundeswehr να αναλάβει στρατιωτική δράση σε περιπτώσεις όπου οι αστυνομικές δυνάμεις δεν επαρκούν, συμπεριλαμβανομένης της κατάρριψης drones.

Ωστόσο, η επέκταση των στρατιωτικών εξουσιών σε εσωτερικό έδαφος εγείρει σημαντικά νομικά ζητήματα, δεδομένου ότι το γερμανικό σύνταγμα περιορίζει τον ρόλο των ενόπλων δυνάμεων στην εσωτερική ασφάλεια. Ο Ντόρμπιντ διαβεβαίωσε επίσης ότι οι τροπολογίες θα παρουσιαστούν στο κοινοβούλιο το φθινόπωρο, με στόχο την ενίσχυση της προστασίας του εναέριου χώρου της χώρας.

Με πληροφορίες από Politico