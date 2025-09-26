Η πρώτη τριμερής συνάντηση μεταξύ του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη, του Κύπριου υπουργού Εξωτερικών, Κωνταντίνου Κόμπου και του προσωρινού Υπουργού Εξωτερικών της Συρίας, Ασαάντ Αλ-Σαϊμπάνι, πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής (26/9) στη Νέα Υόρκη.

Επίκεντρο της συνάντησης ήταν η ενίσχυση των καλών γειτονικών σχέσεων, της περιφερειακής σταθερότητας και της ευημερίας.

Ενίσχυση της συνεργασίας

Όλες οι πλευρές συμφώνησαν να ενισχύσουν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας, των επενδύσεων, της διασυνδεσιμότητας και των διαπροσωπικών σχέσεων, ενώ παράλληλα τόνισαν τη σημασία του συντονισμού στο πλαίσιο διεθνών και περιφερειακών οργανισμών και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου και της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας (UNCLOS).

Ο κ. Γεραπετρίτη επιβεβαίωσε την υποστήριξη της Ελλάδας στην ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας και τόνισε την ανάγκη για μια διακυβέρνηση χωρίς αποκλεισμούς, που θα εκπροσωπεί όλες τις κοινότητες, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανών.

Η επόμενη τριμερής συνάντηση έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στην Κύπρο μέχρι το τέλος του έτους.