Το «Φως στο Τούνελ» με την Αγγελική Νικολούλη επιστρέφει τον Οκτώβριο στο MEGA, για 31η συνεχόμενη σεζόν, συνεχίζοντας να γράφει ιστορία στην ελληνική τηλεόραση.
Η μακροβιότερη και πιο επιδραστική εκπομπή ερευνητικής δημοσιογραφίας, που έχει συμβάλει στην εξιχνίαση δεκάδων υποθέσεων, παραμένει σταθερά στο πλευρό των ανθρώπων που αναζητούν την αλήθεια και τη δικαίωση.
Η νέα φωτογράφιση
Λίγο πριν από την πρεμιέρα, η βραβευμένη δημοσιογράφος πραγματοποίησε την επίσημη φωτογράφιση της εκπομπής της. Αυτή τη φορά, η επιλογή του χώρου δεν ήταν τυχαία: ένα υπόγειο πάρκινγκ, σκοτεινό και εναλλακτικό, που αποτυπώνει ιδανικά τη μυστηριώδη ατμόσφαιρα του “Τούνελ”.
Με ανανεωμένο concept αλλά πάντα πιστή στην αποστολή της, η Αγγελική Νικολούλη ετοιμάζεται να φέρει στο φως νέες υποθέσεις που θα καθηλώσουν το τηλεοπτικό κοινό.
