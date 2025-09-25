Στη σύλληψη δύο αλλοδαπών, ηλικίας 43 και 30 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ την Κυριακή, 21 Σεπτεμβρίου, στον Άλιμο, με κατηγορίες για διακεκριμένες κλοπές κατ’ εξακολούθηση και κατά συναυτουργία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., το απόγευμα της ίδιας ημέρας, οι δύο άντρες παραβίασαν μπαλκονόπορτα ισογείου κατοικίας στην περιοχή του Αλίμου και διέρρηξαν χρηματοκιβώτιο, αφαιρώντας κοσμήματα και στη συνέχεια ένα δεύτερο χρηματοκιβώτιο.

Κατά τη διαφυγή τους, αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν άμεσα στο σημείο μετά από ειδοποίηση του Κέντρου Άμεσης Δράσης, εντόπισαν τους δράστες και τους έκαναν σήμα για έλεγχο.

Οι δύο άντρες προσπάθησαν να διαφύγουν τρέχοντας, πετώντας στην αυλή της οικίας τα δύο χρηματοκιβώτια που είχαν αφαιρέσει. Ωστόσο, μετά από καταδίωξη, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους οδηγήσουν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου.

Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος κοσμημάτων, δύο κατσαβίδια, καλέμι, μεταλλικό εργαλείο για θραύση υαλοπινάκων, ζευγάρι γάντια και ιατρικές μάσκες.

Δεύτερη διάρρηξη στη Γλυφάδα

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου, διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν διαρρήξει και στις 14 Σεπτεμβρίου 2025 ακόμη μία κατοικία στη Γλυφάδα. Συγκεκριμένα, οι δράστες σκαρφάλωσαν σε μπαλκόνι διαμερίσματος πρώτου ορόφου, απ’ όπου αφαίρεσαν χρηματοκιβώτιο που περιείχε κοσμήματα μεγάλης αξίας και προσωπικά αντικείμενα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις φυλακές, ενώ η διερεύνηση της υπόθεσης συνεχίζεται για την πλήρη εξιχνίαση της δράσης τους.