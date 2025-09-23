Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Νέα εποχή στο κληρονομικό δίκαιο

Κληρονομιές χωρίς τα χρέη

• Ποιος θα είναι ο ρόλος του εκκαθαριστή που θα προβλέπεται με τον νέο νόμο

• Πώς θα ξεκαθαρίζονται τα βάρη από τις περιουσίες και τι θα ισχύσει για τις κληρονομικές συμβάσεις

Διαβάστε επίσης

• Πού οδηγούν οι ενστάσεις για τις αυξήσεις και τα αναδρομικά στις επικουρικές

Αυθαιρεσίες σε πολυκατοικίες

Μπλόκο στις τακτοποιήσεις

• Αν διατυπωθούν αντιρρήσεις από οποιονδήποτε συνιδιοκτήτη όταν δεν υπάρχει κανονισμός (πιλοτές κ.λπ.)

• Σε διαφορετική περίπτωση αρκεί το 51%

Πρώτο βήμα στις Καρυές

Ρεύμα στον Αθω

• Ωστόσο, προς το παρόν, δεν εξετάζεται για μονές, σκήτες, κελιά και καθίσματα

Νέα Υόρκη

Τι θα βάλει στο τραπέζι του διαλόγου ο Μητσοτάκης

• Σήμερα μια συνάντηση γεμάτη γρίφους με τον Ερντογάν

Παλαιστίνη

Αναγνώριση και από τον Μακρόν που πρότεινε σχέδιο ειρήνης

• Μαζί με τη Γαλλία και άλλες έξι χώρες – τι αναμένεται την επόμενη ημέρα

Θητεία

Δύο μεγάλες αλλαγές στα Κέντρα Εκπαίδευσης

Α. Διπλασιάζεται ο χρόνος παραμονής των νεοσυλλέκτων

Β. Εκτός από τα όπλα θα μαθαίνουν και τη χρήση των drones

Αττική Οδός

Λύση με 2 εξόδους στον κόμβο Μεταμόρφωσης

The Guardian – TA NEA

Μπορεί η ΑΙ να κάνει ιατρική διάγνωση;

• Στην Ελλάδα πάντως μειώνει τις ουρές αναμονής

Των Ρομά

Περιπολίες της ΕΛ.ΑΣ. και σε καταυλισμούς

Τάσεις

Τρεις γκαλερί πάνε Εξάρχεια

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Σάρωσε τα βραβεία του ΠΣΑΠΠ

Ο Λανουά για το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καμπελά

Ο αρχιδιαιτητής επιβεβαίωσε την αλλοίωση στο ντέρμπι

Χρυσή Μπάλα

Μεγάλος νικητής ο Ντεμπελέ