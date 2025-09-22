Μετά τον Γιώργο Κυριακόπουλο και ο Χρήστος Κόντης αναφέρθηκε στο θέμα των… κραμπών, οι οποίες ταλαιπώρησαν αρκετούς ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό!

Μάλιστα τόνισε ότι πρόκειται για κάτι που δεν έχει συναντήσει ξανά στην καριέρα του και ότι δεν μπορεί να το διανοηθεί!

Αναλυτικά όσα ανέφερε στη συνέντευξη Τύπου:

Για το τι έφταιξε για την εικόνα μετά το γκολ και τι χρειάζεται για να φτάσει ο Παναθηναϊκός στο επίπεδο που θέλει; «Σταθήκαμε καλά, κλείσαμε τους χώρους στο πρώτο ημίχρονο. Δεν κάναμε πολλές ευκαιρίες, βέβαια, αλλά δεν αφήσαμε και τον Ολυμπιακό να κάνει πολλές.

Στο δεύτερο ημίχρονο είχαμε πολλούς παίκτες με κράμπες. Αντί να κάνουμε αλλαγές μεσοεπιθετικά, κάναμε αλλαγές στους μεσοαμυντικούς. Δεν το έχω συναντήσει αυτό και δεν μπορώ να το διανοηθώ. Μας έκλεισε ο Ολυμπιακός τότε, πήρε μέτρα μετά το 60′. Προσπαθήσαμε με τον Σιώπη και τον Ρενάτο να διαχειριστούμνε τον αγώνα.

Ο Τζούριτσιτς έπαιζε από το 70′ με κράμπες. Χάναμε παίκτες κι ενέργεια στο γήπεδο κι αυτά τα ματς θέλουν ενέργεια. Εμείς χάναμε μέτρα. Τακτικά δεν μπορούσα να κάνω πολλά. Δεν διαχειριστήκαμε το ματς με τις σκέψεις μας, αλλά με το τι μας έδινε αυτό στην πορεία του. Στο 1-1 έγιναν και κάποια λαθάκια, αλλά η έλλειψη ενέργειας ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημα»

Για το ντέρμπι και τα συναισθήματά του: «Δεν είπα πολλά λόγια πριν το ματς, δεν χρειάζονται οι παίκτες ιδιαίτερο κίνητρο για να παίξουν σε ντέρμπι στη Λεωφόρο. Έβγαλαν πάθος, ψυχή και είμαι στενοχωρημένος για τα παιδιά. Δεν είναι εύκολο σε 2-3 μέρες να αλλάξεις πολλά. Τα συναισθήματα είναι δύσκολα, θα συνεχίσουμε να τους φρεσκάρουμε, να τους δίνουμε ώθηση και θα δουλέψουμε σε όσους τομείς μπορούμε».

Για το ρόστερ: «Δεν μπορώ να το κρίνω στο 100%. Όταν έρχεσαι σε μία ομάδα… Τα έβλεπα απ’ έξω τα ματς έως τώρα. Όταν μπαίνεις μέσα βλέπεις και τις προσωπικότητες, την καθημερινότητα, πως αντιδρούν, την αντίληψη. Θεωρώ ότι έχει ποιότητα το ρόστερ, πρέπει να γίνει ακόμα πιο πολύ ομάδα. Πρέπει να έχει πλάνο. Θέλει καθοδήγηση ο παίκτης, να βοηθήσουμε στη νοοτροπία και να δώσουμε την καθοδήγηση που χρειαζεται για να αποδώσει στο γήπεδο».

Για τα πολλά ματς και την ψυχολογία: «Σε απαιτητικά παιχνίδια πρέπει να κάνουμε rotation. Θα πρέπει να αντιληφθούν οι παίκτες ότι οφείλουν να βάλουν το δικό τους λιθαράκι. Η ψυχολογία αλλάζει με ένα αποτελέσμα. Αν είχαμε νικήσει θα ήταν όλα διαφορετικά. Έχουμε έναν ευρωπαϊκό αγώνα μπροστά, να βάλουμε στόχο μία καλή απόδοση και να κάνουμε μία νίκη».