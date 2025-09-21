Η συζήτηση γύρω από τη λεγόμενη «νεκρή θεωρία του ίντερνετ» αναζωπυρώνεται, καθώς η τεχνητή νοημοσύνη δημιουργεί ολοένα και περισσότερο περιεχόμενο στο διαδίκτυο, συχνά σε βάρος της αυθεντικότητας. Ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, εξέφρασε δημόσια την ανησυχία του για τον πολλαπλασιασμό λογαριασμών στα κοινωνικά δίκτυα που λειτουργούν από μεγάλα γλωσσικά μοντέλα, τονίζοντας ότι το φαινόμενο μπορεί να οδηγήσει σε μια εποχή όπου η παραπληροφόρηση θα κυριαρχεί.

«Δεν έδινα ιδιαίτερη σημασία στη θεωρία του νεκρού ίντερνετ, αλλά φαίνεται πως υπάρχουν πραγματικά πολλοί λογαριασμοί που τρέχουν με LLM στο Twitter», έγραψε ο Άλτμαν. Το ζήτημα είναι κρίσιμο, καθώς τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν πλέον την κύρια πηγή ενημέρωσης για εκατομμύρια χρήστες.

Η τάση αυτή επιβεβαιώνεται από έρευνες: ήδη από το 2022, σχεδόν το 50% της διαδικτυακής κίνησης προερχόταν από bots, σύμφωνα με την εταιρεία κυβερνοασφάλειας Imperva. Νέα μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Physical Review Letters περιγράφει μάλιστα ότι η διάδοση ιδεών, αστείων ή ψευδών ειδήσεων ακολουθεί μαθηματικό μοντέλο «αυτοενισχυόμενων καταιγίδων», παρόμοιο με τις μεγάλες δασικές πυρκαγιές που φουντώνουν ανάλογα με το περιβάλλον τους.

Ερευνητές του Πανεπιστημίου της Μελβούρνης και του Πανεπιστημίου της Νέας Νότιας Ουαλίας τονίζουν ότι όσο αυτοί οι λογαριασμοί αυξάνουν τους ακολούθους τους –έστω και με ψεύτικους– αποκτούν νομιμοποίηση στα μάτια των πραγματικών χρηστών, διευκολύνοντας τη μαζική χειραγώγηση.

Παράλληλα, μελέτη που παρουσιάστηκε στο USENIX Security Symposium στο Σιάτλ ανέδειξε το «Παράδοξο της “Ευαλωτότητας”»: οι φίλοι ενός χρήστη επηρεάζονται ευκολότερα από τον ίδιο, γεγονός που κάνει ορισμένες διαδικτυακές κοινότητες πιο επιρρεπείς στη διάδοση ιδεών και ψευδών ειδήσεων. Έτσι, οι δομές των κοινωνικών δικτύων μπορούν να προβλέψουν ποιοι χρήστες είναι πιθανότερο να κοινοποιήσουν περιεχόμενο, μετατρέποντας το σε «χρυσωρυχείο» για αυτόματη viral διάδοση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, ειδικοί όπως ο Aaron Harris, CTO της Sage, επισημαίνουν την ανάγκη διαφάνειας και λογοδοσίας. «Ηθικό διαδίκτυο μπορεί να υπάρξει, αλλά δεν θα συμβεί τυχαία», τονίζει. «Οι εταιρείες πρέπει να καταστήσουν τα συστήματά τους ελέγξιμα και εξηγήσιμα, ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη».

Η μεγάλη πρόκληση είναι σαφής: πώς θα προστατευθεί το «ανθρώπινο ίντερνετ» από την πλημμυρίδα αυτόματου περιεχομένου, χωρίς όμως να εγκαταλειφθούν οι ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνητή νοημοσύνη στην καθημερινή ζωή και εργασία.