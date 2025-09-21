Φωτιά σε δασική έκταση ξέσπασε το πρωί της Κυριακής στο Κουνούπι Αργολίδας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 14 οχήματα, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π.

Μάλιστα, στάλθηκε στους κατοίκους προειδοποιητικό μήνυμα 112 ώστε να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

