Το βράδυ της Κυριακής (21/09, 21:00), «καρδιά» του ελληνικού ποδοσφαίρου, θα χτυπά στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Το πρώτο «ντέρμπι αιωνίων» της σεζόν, είναι γεγονός. Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός, διασταυρώνουν τα «ξίφη» τους, σε μια σπουδαία αναμέτρηση.

Οι Πειραιώτες, προέρχονται από την ισοπαλία με την Πάφο για το UEFA Champions League. Στη «Λεωφόρο», θα ανζητήσουν αντίδραση αλλά και το απόλυτο των νικών (4/4), στην εκκίνηση της εφετινής Stoiximan Super League.

Στον αντίποδα, το «Τριφύλλι», θέλει να αφήσει πίσω του το κακό ξεκίνημα στη χρονιά. Με αφετηρία την Κυριακάτικη «μάχη», θα προσπαθήσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, και να «απομακρύνει» την εσωστρέφεια, εντός και εκτός ομάδας. Αυτό το έργο, αναλαμβάνει προσωρινά, ο Χρήστος Κόντης, που αντικατέστησε τον Ρουί Βιτόρια.

Από την πλευρά των «ερυθρολεύκων», τόσο ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όσο και ο Μαρσέλο Ροντινέι, μίλησαν ενόψει του αγώνα με τους «πράσινους».

Οι δύο τους έδωσαν το «σύνθημα» της νίκης!

Παράλληλα, στην κάμερα της COSMOTE TV, ο Βάσκος τεχνικός ενημέρωσε τον κόσμο για την κατάσταση των Ζέλσον Μάρτινς και Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που απουσίαζαν λόγω τραυματισμών.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Για το τι μπορεί να μάθει από τον αγώνα με την Πάφο: «Νομίζω πως και τα τέσσερα παιχνίδια που έχουμε παίξει μέχρι τώρα ήταν αρκετά παρόμοια μεταξύ τους. Το επίπεδο των αντιπάλων μπορεί να διαφέρει, αλλά ήταν όλα κλειστά παιχνίδια στα οποία δυσκολευτήκαμε να ανοίξουμε την άμυνα τους. Όταν παίζεις με ομάδες που κλείνονται στην άμυνα, τότε πρέπει να εκμεταλλευτείς τις πρώτες ευκαιρίες που έχεις για να κάνεις το παιχνίδι πιο εύκολο. Όσο χάνεις ευκαιρίες τόσο πιο δύσκολο είναι να σκοράρεις».

Για το γεγονός πως ο Ολυμπιακός δεν έχει σκοράρει σε κανένα πρώτο ημίχρονο έως τώρα: «Έχει να κάνει και με τον αντίπαλο που είναι πολύ πιο φρέσκος και ξεκούραστος όταν ξεκινάει το παιχνίδι. Η αντοχή τους μειώνεται όσο περνούν τα λεπτά. Ίσως να έχει να κάνει με αυτό».

Για το αν υπάρχει αρκετή ενέργεια, μετά την πρεμιέρα στο Champions League, για το ντέρμπι της Κυριακής: «Έχουμε μεγάλο ρόστερ και είναι τώρα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε τους παίκτες που έχουμε».

Για το πόσο τον δυσκολεύει η αλλαγή προπονητή στον Παναθηναϊκό: «Δεν θα αλλάξω τον τρόπο που θα παίξουμε. Νομίζω πως το παιχνίδι αυτό θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτά που έχουμε μέχρι τώρα, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν θα μείνει πίσω να μας περιμένει. Νομίζω θα βγουν και αυτοί μπροστά για να κερδίσουν το παιχνίδι, ειδικά αφού παίζουν στην έδρα τους. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τι θα συμβεί, αλλά περιμένω ένα παιχνίδι πολύ πιο ανοιχτό συγκριτικά με τα προηγούμενα. Εμείς φυσικά δεν θα αλλάξουμε. Θα κάνουμε αυτό που κάνουμε πάντα και θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε το παιχνίδι».

Για το αήττητο σερί που έχει κόντρα στον Παναθηναϊκό: «Όχι, δε μπορώ να σκέφτομαι τι έγινε πέρσι. Δεν πρέπει να μείνουμε εκεί και να σκεφτόμαστε αυτό. Νομίζω πως ούτε ο αντίπαλος θα το σκέφτεται. Εξάλλου έχουν καινούργιους παίκτες και καινούργιο προπονητή».

Για το θα κάνει αλλαγές: «Σήμερα είναι η χειρότερη μέρα γιατί είναι πάρα πολύ κουρασμένοι οι παίκτες που έπαιξαν την Τετάρτη. Την Πέμπτη έκαναν αποθεραπεία και το Σάββατο θα δούμε πως θα είναι και θα αποφασίσουμε. Σίγουρα θα υπάρχουν αλλαγές. Δεν υπάρχει αμφιβολία για αυτό».

Για την κατάσταση των Γιάρεμτσουκ και Ζέλσον Μαρτίνς: «Είναι και οι δύο καλά».

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ροντινέι

Για το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό: «Έρχεται ακόμα ένα ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό και γνωρίζουμε πως όλα τα παιχνίδια απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ δύσκολα. Είναι τα πιο δύσκολα παιχνίδια που έχουμε να δώσουμε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Για αυτό απαιτείται η μέγιστη συγκέντρωση και πάρα πολλή προσοχή. Περιμένω να γίνει ένα μεγάλο παιχνίδι».

Για τα «αποθέματα» ενέργειας, μετά την αναμέτρηση με την Πάφο: «Κατά τη γνώμη μου όποιος φοράει την φανέλα του Ολυμπιακού πρέπει πάντα να είναι προετοιμασμένος για να δίνει το 100%, ότι έχει, σε όλα τα παιχνίδια. Ιδιαίτερα όταν πρόκειται να παίξεις ένα ντέρμπι κόντρα στον Παναθηναϊκό πρέπει να είσαι πανέτοιμος να τους αντιμετωπίσεις και να τα δώσεις όλα. Δεν υπάρχει παίκτης που να μην ανυπομονεί για αυτό το παιχνίδι. Όποιος αγωνιστεί πρέπει να τα δώσει όλα για να πάρουμε τη νίκη και να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους μας».

Για το αήττητο σερί στα «ντέρμπι αιωνίων»: «Η αλήθεια είναι πως βοηθάει και μας δίνει αυτοπεποίθηση. Από κει και πέρα ότι έγινε πέρσι ανήκει στο παρελθόν. Είναι καινούργια σεζόν, καινούργιες ομάδες και πρέπει να δουλέψουμε πολύ για να κερδίσουμε το παιχνίδι. Βρίσκομαι τρία χρόνια στον Ολυμπιακό και μπορώ να πω πως έχουμε ένα δυνατό γκρουπ με καλή ψυχολογία και μια πολύ καλή ομάδα».

Επιμέλεια: Εκρέμ Ντελσής