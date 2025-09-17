Σε κατάσταση ανησυχίας βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες κάτοικοι και τουρίστες στον Νέο Μαρμαρά Χαλκιδικής, μετά την εμφάνιση ενός λύκου σε κατοικημένες και παραθαλάσσιες περιοχές. Το περιστατικό που σόκαρε την τοπική κοινωνία αφορά την επίθεση του άγριου ζώου σε ένα 5χρονο κοριτσάκι από τη Σερβία, το οποίο βρισκόταν σε παραλία της περιοχής μαζί με την οικογένειά του.

Το σοβαρό συμβάν σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Σεπτεμβρίου 2025, όταν η μικρή έπαιζε αμέριμνη στην παραλία, λίγο πιο πέρα από τους γονείς της. Ξαφνικά, ο λύκος επιτέθηκε, δαγκώνοντάς τη στην πλάτη και τραυματίζοντάς τη επίσης στην κοιλιά και το πόδι.

Η μητέρα του παιδιού που ήταν σε κοντινή απόσταση αντέδρασε αμέσως, βάζοντας τις φωνές, ενώ καθοριστική ήταν η παρέμβαση ενός άντρα ο οποίος άρχισε να πετά πέτρες προς το ζώο, αναγκάζοντάς το να απομακρυνθεί. Το κορίτσι διακομίστηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου υποβλήθηκε σε εξετάσεις και της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ευτυχώς, τα τραύματα δεν ήταν σοβαρά και της δόθηκε εξιτήριο. Η οικογένεια επέστρεψε στη Σερβία.

Ο άνδρας που συνέβαλε στην απομάκρυνση του λύκου δήλωσε στο Thesspost: «Ευτυχώς το παιδί είναι καλά και επέστρεψε στο σπίτι του. Όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα».

Επιχειρήσεις εντοπισμού του λύκου

Μετά το περιστατικό, οι αρχές έχουν εντείνει τις προσπάθειες για τον εντοπισμό του ζώου. Χρησιμοποιούνται drones, κάμερες παρακολούθησης και παγίδες, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής.

Αρμόδιοι φορείς διευκρινίζουν ότι το περιστατικό έχει καταγραφεί στον Νέο Μαρμαρά και συνιστούν ψυχραιμία αλλά και επαγρύπνηση. Έχουν ήδη δώσει στη δημοσιότητα φωτογραφία του λύκου, τραβηγμένη λίγο μετά την απομάκρυνσή του από την παραλία.

Ανησυχία αλλά και ερωτήματα

Η παρουσία λύκου σε τόσο τουριστική περιοχή προκαλεί εύλογη ανησυχία αλλά και ερωτήματα σχετικά με τη διαχείριση της άγριας ζωής. Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί και στο παρελθόν σε ημιορεινές περιοχές, ωστόσο η εμφάνιση του ζώου σε παραλία, και μάλιστα με τουρίστες παρόντες, θεωρείται ιδιαίτερα σπάνια και ανησυχητική.

Η τοπική κοινωνία ζητά άμεσα μέτρα πρόληψης, ενώ οι αρμόδιες αρχές έχουν δεσμευτεί να εντείνουν τις περιπολίες και τους ελέγχους.

Σε βίντεο που ήρθε στο “φως” ο λύκος εμφανίστηκε σε άλλη παραλία, περίπου 5 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο της επίθεσης. Εκεί είχε εμφανιστεί για πρώτη φορά στην αρχή του μήνα.