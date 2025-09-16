ΠΑΟΚ για τον αγώνα Κυπέλλου με τον Λεβαδειακό, που θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα (17:30) στο γήπεδο «Λάμπρος Κατσώνης». Με ένα απαιτητικό πρόγραμμα μπροστά του, που περιλαμβάνει σερί παιχνίδια σε Ελλάδα και Ευρώπη, ο Ρουμάνος τεχνικός προσανατολίζεται στην ανανέωση προσώπων, διατηρώντας ωστόσο τον σχηματισμό 4-2-3-1. Ραζβάν Λουτσέσκου ετοιμάζει σημαντικές αλλαγές στην ενδεκάδα τουγια τον αγώναμε τον, που θα διεξαχθεί αύριο το απόγευμα (17:30) στο γήπεδο «». Με ένα απαιτητικό πρόγραμμα μπροστά του, που περιλαμβάνει σερί παιχνίδια σεκαι, οπροσανατολίζεται στην ανανέωση προσώπων, διατηρώντας ωστόσο τον σχηματισμό

Στόχος του είναι να δώσει χρόνο συμμετοχής σε παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί πολύ, αλλά και να ξεκουράσει τους βασικούς ενόψει της συνέχειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ενδεκάδα αναμένεται να αλλάξει σχεδόν κατά το ήμισυ. Σημαντικότερη εξέλιξη είναι πως ο Γίρι Παβλένκα ενδέχεται να μην ξεκινήσει, διακόπτοντας το σερί του, δίνοντας έτσι την ευκαιρία στον Λούκα Γκουγκεσασβίλι να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του κάτω από τα δοκάρια.

Στην αμυντική γραμμή, ο Λουτσέσκου σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τον Σάστρε και τον Τέιλορ στα πλάγια, ενώ στο κέντρο της άμυνας ενδέχεται να δώσει χρόνο στον Αλεσάντρο Βολιάκο. Στο κέντρο, οι θέσεις θα καλυφθούν από τον Οζντόεφ και τον Καμαρά, ώστε να πάρει ανάσες ο Μεϊτέ, ενώ η μεσοεπιθετική τριάδα θα αποτελείται από τους Χατσίδη, Πέλκα και Ιβανούσετς, με τον προπονητή να επιδιώκει την ξεκούραση του Αντρίγια Ζίβκοβιτς.

Μια ειδική περίπτωση αποτελεί η συμμετοχή του Χατσίδη, ο οποίος αναμένεται να ξεκινήσει ως βασικός λόγω του κανονισμού του Κυπέλλου που απαιτεί την παρουσία ενός παίκτη κάτω των 21 ετών στην ενδεκάδα. Αν χρειαστεί να αντικατασταθεί, η πιθανότερη επιλογή είναι ο Δημήτρης Μπέρδος. Στην κορυφή της επίθεσης, τη σκυτάλη θα πάρει ο Φέντορ Τσάλοφ, συνεχίζοντας την εναλλαγή με τον Γιακουμάκη. Ο αγώνας αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για τον Ρώσο φορ να αποκτήσει ρυθμό, να κάνει μια καλή εμφάνιση και, γιατί όχι, να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα, ανεβάζοντας την ψυχολογία του.

Ο ΠΑΟΚ θα παραταχθεί χωρίς τους τραυματίες Κιρίλ Ντεσπόντοφ και Γιάννη Κωνσταντέλια, ενώ ο Λουτσέσκου ενδέχεται να αφήσει εκτός αποστολής και κάποιους άλλους βασικούς παίκτες, προετοιμάζοντάς τους για την επικείμενη τριπλέτα αγώνων με Παναιτωλικό (εντός), Μακάμπι (εντός) και Αστέρα Τρίπολης (εκτός). Ο στόχος του ΠΑΟΚ είναι ξεκάθαρος: η νίκη στη Λιβαδειά, ώστε να εξασφαλίσει από νωρίς την απευθείας πρόκριση στα προημιτελικά του Κυπέλλου και να αποφύγει την επιπλέον καταπόνηση που θα επέφεραν οι ενδιάμεσοι γύροι.