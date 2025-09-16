Ηλεκτρονικό τσιγάρο «βόμβα»

Εικόνες ντοκουμέντο από το στόμα του άνδρα που «έσκασε» μέσα του ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο, αυτό το ηλεκτρονικό τσιγάρο όπως θα καταγγείλει, τα δόντια του θρυμματίστηκαν, το στόμα του μετατράπηκε σε έναν κρατήρα φωτιάς που τον πλημμύρισαν τα αίματα, ο καπνός στο σπίτι μαρτυρά την φρικτή εμπειρία του.

Με δυσκολία στην ομιλία θα μιλήσει αποκλειστικά στο LIVE NEWS για την αδιανόητη στιγμή που το τσιγάρο «έσκασε» στο στόμα του.

Η αποκλειστική μαρτυρία του άνδρα που έσκασε το ηλεκτρονικό τσιγάρο στο στόμα

«Είχα βάλει να φορτίσει η συσκευή πάτησα το κουμπί και έγινε η έκρηξη, το έβαλα στο στόμα μου πήγα να πατήσω το κουμπί και έγινε η έκρηξη», ανέφερε αρχικά ο άνδρας.

Δημοσιογράφος: Ήταν παλιό το τσιγάρο;

«Έξι μηνών. Έκανε ένα μπαμ στην περιοχή που μπαίνει η μπαταρία που έχει μία βίδα τέλος πάντων και έσκασε αυτό και βγήκε από εκεί η μπαταρία και πήγε από την απέναντι μεριά που ήμουν εγώ ευτυχώς», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σοκάρουν οι εικόνες από το στόμα του άντρα που, όπως καταγγέλλει, έσκασε απρόκλητα στο στόμα του ένα ηλεκτρονικό τσιγάρο. Πρόκειται σύμφωνα με πληροφορίες για τσιγάρο παλαιότερης τεχνολογίας, που πάντως σύμφωνα με τις μαρτυρίες δεν είχε κάποιο θέμα.

Η κατάληξη αυτή που απεικονίζουν οι φωτογραφίες: δόντια να λείπουν, πόνος και τρόμος.

Όσα είπε στο LIVE NEW ο οδοντίατρος που αντιμετώπισε το περιστατικό με το ηλεκτρονικό τσιγάρο

Ο οδοντίατρος, Εμμανουήλ Αγγελάκης μίλησε στο LIVE NEWS για το θέμα.

«Την προηγούμενη Πέμπτη ζήτησε την βοήθειά μου ο παλιός μου φίλος και ασθενής μου. μου είπε ότι είχε ένα ατύχημα με το ηλ. τσιγάρο, δεν είχα ξαναδεί αυτό που είδα. Και ήταν η κατάληξη αυτή στις φωτογραφίες που ανήρτησα», είπε αρχικά.

«Είχε πάει στο νοσοκομείο την προηγούμενη μέρα γιατί αιμορραγούσαν τα χείλια και τα ούλα του. Δύο δόντια έφυγαν από την έκρηξη και τα υπόλοιπα απέκτησαν μια κινητικότητα που δεν είμαι πολύ αισιόδοξος για την έκβασή τους. Μου περιέγραψε ότι το είχε στην φόρτιση και όταν το έβγαλε από την πρίζα για να το χρησιμοποιήσει, την ώρα που το είχε στο στόμα του μπροστά έγινε αυτό που έγινε. Μου είπε ότι το ηλ. τσιγάρο έφυγε μπροστά του μετά την έκρηξη σαν οβίδα, και πήρε φωτιά η κουρτίνα του σπιτιού του. Δευτερόλεπτα πριν μου είπε πως ήταν το παιδί του μπροστά», συνέχισε ο κ. Αγγελάκης.

Όσα είπε στο LIVE NEWS ο τραυματίας

Ο κ. Αλέξης, που τραυματίστηκε από την έκρηξη του ηλεκτρονικού τσιγάρου μίλησε στο LIVE NEWS.

«Είμαι λίγο καλύτερα εξαιτίας του γιατρού και φίλου πάνω από όλα, και του νοσοκομείου που δέχθηκα τις πρώτες βοήθειες. Το είχα περίπου 6 μήνες το τσιγάρο. Δεν το χρησιμοποιούσα σε καθημερινή βάση γιατί είχα και άλλο και χρησιμοποιούσα το δεύτερο. Είχα το καινούριο σχετικά και το έβαλα να φορτίσει και ετοιμαζόμουν να ξαπλώσω. Δεν ήταν ζεστό ή κάτι όταν το πήρα στα χέρια μου. άλλες φορές το ξεχνούσα και υπερθερμαινόταν. Και το καταλάβαινα. Εκείνη την βραδιά τίποτα, όλα φυσιολογικά. Είχε έρθει ο γιος μου να με καληνυχτίσει, και όταν έφυγε από το δωμάτιο και πήγε να κλείσει την πόρτα, το έβαλα στο στόμα μου και πάτησα το κουμπί και έγινε η έκρηξη. Έκανε ένα μπαμ, έφυγε το καπάκι από πίσω που μπαίνει η μπαταρία και έφυγε η μπαταριά προς την κατεύθυνση την αντίθεση προς εμένα. Χτύπησε η μπαταριά στην πόρτα της κρεβατοκάμαρας, χωρίστηκε σε δύο κομμάτια και πήγε στην ντουλάπα», τόνισε μιλώντας στο MEGA.