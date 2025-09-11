Τα νοσοκομεία οφείλουν 1,498 δις. ευρώ στους προμηθευτές τους. Οι δήμοι δεν έχουν πληρώσει 247 εκατ. ευρώ σε ιδιώτες και οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης χρωστάνε 623 εκατ. ευρώ σε συνταξιούχους. Την ίδια ώρα, επιστροφές φόρων 732 εκατ. ευρώ βρίσκονται σε εκκρεμότητα με την ΑΑΔΕ μάλιστα να αναζητά χιλιάδες φορολογούμενους για τους επιστρέψει φόρους ύψους 218 εκατ. ευρώ που δικαιούνται.

Τα κρατικά «φέσια» μαζί με τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου ανήλθαν σε 3,54 δις. ευρώ στο τέλος Ιουλίου 2025 με τη μερίδα του λέοντος να κατέχουν τα νοσοκομεία.

Τη μερίδα του λέοντος έχουν τα νοσοκομεία. Παρά τη σύσταση της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας για την επίσπευση του χρόνου εξόφλησης των οφειλών των νοσοκομείων και ενώ η χώρα έχει καταδικαστεί από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα, το πρόβλημα δεν φαίνεται να επιλύεται με γρήγορους ρυθμούς.

Σε πόσους χρωστάει και πόσα το κράτος

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους για τον Ιούλιο 2025:

Νοσοκομεία: Τα δημόσια νοσοκομεία οφείλουν 1,498 δισ. ευρώ σε προμηθευτές, ποσό μειωμένο κατά 101 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον Ιούνιο αλλά αυξημένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αρχή του έτους. Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης: Οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων ανήλθαν στα 623 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 11 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν μήνα και κατά 38 εκατ. ευρώ σε σχέση με το τέλος του 2024. Οι εκκρεμότητες αφορούν κυρίως καθυστερήσεις στην έκδοση κύριων και επικουρικών συντάξεων, ενώ υπενθυμίζεται ότι το 2017 τα αντίστοιχα χρέη είχαν χτυπήσει «κόκκινο» αγγίζοντας τα 1,531 δισ. ευρώ. Δήμοι – ΟΤΑ: Πτωτικά κινήθηκαν οι οφειλές των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (δήμοι, περιφέρειες), φτάνοντας τα 247 εκατ. ευρώ. Νομικά Πρόσωπα: Τα χρέη νομικών προσώπων του Δημοσίου παρέμειναν αμετάβλητα στα 222 εκατ. ευρώ . Επιστροφές φόρων: Οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων αυξήθηκαν κατά 10 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα μήνα και διαμορφώθηκαν σε 732 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο από 722 εκατ. ευρώ που ήταν τον Ιούνιο.

Από αυτές:

329 εκατ. ευρώ αφορούν επιστροφές που καθυστερούν πάνω από 90 ημέρες,

403 εκατ. ευρώ εκκρεμούν για διάστημα μικρότερο των 90 ημερών,

218 εκατ. ευρώ παραμένουν αδιάθετα καθώς η ΑΑΔΕ αναζητά ακόμα τους φορολογούμενους που δικαιούνται τα ποσά. Οι επιστροφές αυτές, λιμνάζουν στα συρτάρια της φορολογικής διοίκησης λόγω μη ανταπόκρισης των δικαιούχων ή μη προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Από τα 732 εκατ. ευρώ εκκρεμείς επιστροφές φόρων τα 221 εκατ. ευρώ είναι άμεσοι φόροι, 389 εκατ. ευρώ είναι έμμεσοι φόροι και 115 εκατ. ευρώ προέρχονται από μη φορολογικά έσοδα.