Στο «στόχαστρο» των Εσωτερικών Υποθέσεων βρίσκεται η Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας, οι ιατροδικαστές της οποίας όπως προέκυψε από τις υποθέσεις Πισπιρίγκου και Μουρτζούκου, έχουν υποπέσει σε σωρεία λαθών και παραλείψεων, με αποτέλεσμα να ανασύρονται για επανεξέταση οι φάκελοι χιλιάδων υποθέσεων.

Ανάμεσά τους και ο ύποπτος θάνατος της Ειρήνης Λαγούδη, για την οποία ο ιατροδικαστής Ανδρέας Γκότσης, μολονότι δεν πήγε ποτέ στο σημείο που βρέθηκε νεκρή και δεν είδε φωτογραφίες, αποφάνθηκε ότι… αυτοκτόνησε. Η 44χρονη μητέρα τριών παιδιών εντοπίστηκε νεκρή στις 8 Ιανουαρίου του 2018 στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της, στο οποίο είχε εκδηλωθεί μικρής έκτασης φωτιά στο εσωτερικό του. Ήταν ξαπλωμένη ανάσκελα και μόνο τα χέρια της έφεραν εγκαύματα. Ο ιατροδικαστής Γκότσης αποφάνθηκε ότι ο θάνατός της προκλήθηκε από την εισπνοή μονοξειδίου του άνθρακα και ποσότητας αιθάλης, χωρίς να διαπιστώνονται άλλες εμφανείς κακώσεις.

«Ο ιατροδικαστής πολύ απλά μέσα σε ένα βράδυ έδειξε αυτοκτονία. Για εμάς είναι σκηνοθετημένη αυτοκτονία. Πώς είναι αυτοκτονία, έτσι; Με τι στοιχεία; Τι στοιχεία είχε και έδειξε αυτοκτονία; Θέλουμε να ελπίζουμε, ότι κάτι θα γίνει, τώρα που άνοιξε η υπόθεση πάλι», είπε η ξαδέρφη της Ειρήνης Λαγούδη. Ο ιατροδικαστής δεν πήγε ποτέ στο σημείο που βρέθηκε η σορός. Παρότι η 44χρονη εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα του μισοκαμένου αυτοκινήτου της, με μία ατελείωτη λίστα ερωτημάτων, ο υπεύθυνος για να τα απαντήσει, δεν έκανε ποτέ αυτοψία, όπως ορίζει το πρωτόκολλο. Δεν τραβήχτηκαν φωτογραφίες, ούτε βίντεο, δεν καταγράφηκαν αντικείμενα και στοιχεία που βρίσκονταν σκόρπια στον χώρο. Η εντολή που δόθηκε, ήταν η σορός να μετακινηθεί και να μεταφερθεί στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πάτρας για τη νεκροτομή.

Λάθη και παραλείψεις

Η οικογένεια της Ειρήνης δεν πίστεψε ποτέ, ότι η 44χρονη αυτοκτόνησε. Μία γυναίκα γεμάτη ζωντάνια, που έκανε όνειρα, είχε σχέδια για το μέλλον, είχε οργανώσει τη ζωή της και σκόπευε να κάνει ακόμη τόσα πολλά. Τα ίχνη της χάθηκαν στις 6 Ιανουαρίου, όταν έφυγε από το σπίτι της για να πάρει γλυκά για τη γιορτή του γιου της την επόμενη ημέρα και βρέθηκε νεκρή δύο μέρες μετά στην παραλία Φωτμού στη λίμνη της Τριχωνίδας.

Μία υπόθεση γεμάτη κενά και αναπάντητα ερωτήματα, που έκλεισε εξαιτίας του ιατροδικαστικού πορίσματος που αποφάνθηκε αυτοκτονία. Τώρα, 7 χρόνια μετά, με αφορμή τις ομολογουμένες δολοφονίες της Ειρήνης Μουρτζούκου που εξέθεσαν ανεπανόρθωτα τα πορίσματα του ιατροδικαστή Γκότση, τα πάντα ανατρέπονται. «Τα στοιχεία δείχνουν, ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτοκτονίας. Ότι δεν είναι αυτοκτονία, μάλλον δολοφονία. Μάλλον κάτι άλλο έχει συμβεί. Ήταν ένας ζωντανός άνθρωπος, ένας ενεργητικός άνθρωπος που δεν φαινόταν κάτι», είπε ο ξάδερφος της Ειρήνης Λαγούδη.

Μετά τις τελευταίες εξελίξεις και το χάος που αποκαλύφθηκε στην Iατροδικαστική Yπηρεσία της Πάτρας, οι εμπειρογνώμονες της οικογένειας Λαγούδη επιμένουν πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι η Ειρήνη Λαγούδη δολοφονήθηκε. Το αίτημα της οικογένειάς της προς την τριμελή επιτροπή των ιατροδικαστών είναι να επανεξεταστεί η υπό αμφισβήτηση ιατροδικαστική έκθεση Γκότση.

«Τη θεωρώ ως τη μεγαλύτερη αδικία που έχει υποστεί μία υπόθεση, ένας αποβιώσας άνθρωπος, από τον τρόπο που χειρίστηκε η Αστυνομία και οι συναρμόδιοι παράγοντες αυτήν τη δικογραφία. Είναι άδικο και για τη θανούσα και για την οικογένειά της και για την ίδια την έννοια της Δικαιοσύνης», σημειώνει ο Βασίλης Ταουξής, δικηγόρος της οικογένειας Λαγούδη.