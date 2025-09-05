Στην απάντησή του ο Βαγγέλης Μαρινάκης υπογράμμισε ότι: «Ο όμιλός μας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα και είναι εισηγμένος στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Επομένως, πρέπει να είμαστε ανεξάρτητοι. Πρέπει να κάνουμε τα πράγματα με τον σωστό τρόπο για τους μετόχους μας αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι ο ελληνικός λαός, από την παραδοσιακή και μεγαλύτερη καθημερινή εφημερίδα και την αντίστοιχη κυριακάτικη εφημερίδα αλλά και από τον τηλεοπτικό σταθμό Mega, πρέπει να ακούει τώρα την αλήθεια. Και όταν δίνετε στο κοινό σας τα γεγονότα, και επίσης αν υπάρχει κάποιο σκάνδαλο, είστε εκεί για να ρίξετε φως και εάν η κυβέρνηση δεν το θέλει, είναι κάτι με το οποίο πρέπει να ζήσετε, να συνεχίσετε να κάνετε τη δουλειά σας χωρίς παρεμβολές. Και αυτό που έχουμε πει, εγώ ως ιδιοκτήτης και ο Διευθύνων Σύμβουλός μας, σε όλους τους υπαλλήλους μας, είναι ότι έχουν ένα πράγμα που κανείς δεν θα αγγίξει. Την ελευθερία του λόγου και την ελευθερία να γράφουν ό,τι θεωρούν σωστό. Τώρα, αν αυτό αρέσει ή δεν αρέσει στην κυβέρνηση, για εμάς είναι ένα εντελώς άσχετο ζήτημα. Ευχαριστώ πολύ».