Στις 01.29 τα ξημερώματα της Τετάρτης (3/9) ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε επίσημα τον δανεισμό του Σόλα Σορετίρε στην Τσβόλε. Ο νεαρός μεσοεπιθετικός, που είχε τεθεί εκτός της ευρωπαϊκής λίστας του Δικεφάλου για το Europa League, μετακινήθηκε στην Ολλανδία ώστε να βρει περισσότερο αγωνιστικό χρόνο.

Το παρασκήνιο της μεταγραφής ωστόσο ήταν γεμάτο ένταση. Όπως αποκάλυψαν τα ολλανδικά ΜΜΕ, η ολοκλήρωση της συμφωνίας έγινε μόλις 54 δευτερόλεπτα πριν από το deadline. «Στο τελευταίο λεπτό, η Τσβόλε έκανε την έκπληξη. Τότε έγινε ο Σόλα Σορετίρε παίκτης της Τσβόλε. Ήταν μία μάχη ενάντια στον χρόνο, ειδικά όταν ένα κομβικό σύστημα παρουσίασε ξαφνικά δυσλειτουργία», ανέφερε χαρακτηριστικά η ιστοσελίδα destentor.nl.

Το βράδυ της Τρίτης (2/9), η ανυπομονησία των φίλων της Τσβόλε ήταν εμφανής, καθώς η ομάδα τους δεν είχε προχωρήσει στην απόκτηση επιθετικού. Μέχρι που μια μυστηριώδης φωτογραφία με μια νέα φανέλα στα αποδυτήρια ανέβασε την αγωνία στα ύψη. Το θρίλερ κράτησε μέχρι την τελευταία στιγμή, για να ολοκληρωθεί πανηγυρικά λίγο πριν κλείσει το παράθυρο των μεταγραφών.

Έτσι, ο ΠΑΟΚ αποχαιρέτησε προσωρινά τον Σορετίρε, με την ελπίδα πως στην Ολλανδία θα βρει τον ρυθμό και τις εμπειρίες που χρειάζεται για να επιστρέψει πιο έτοιμος στη Θεσσαλονίκη.