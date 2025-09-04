Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ενωσης

Υπερ-ταυτότητα

• Ετοιμάζεται νέο, πανευρωπαϊκό, πιστοποιημένο, ψηφιακό «πορτοφόλι»

• Σ’ αυτό θα αποθηκεύονται το διαβατήριο, η καινούργια ταυτότητα, η άδεια οδήγησης και άλλα έγγραφα

• Μεταξύ άλλων, θα εκτελεί ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα «βάζει» δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο κράτησης εισιτηρίων και επιβίβασης σε αεροπλάνα και πλοία

• Θα είναι διαθέσιμο έως τον Νοέμβριο του 2026, ενώ η παλιά ελληνική ταυτότητα θα αποσυρθεί το καλοκαίρι

===========

Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ

Μπόνους στα εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ

• Ευνοϊκότερη φορολογία για τη μεσαία τάξη

• Κερδισμένες οι οικογένειες με παιδιά

• Ποιες αλλαγές προωθούνται και σε ποια κλίμακα

===========

Τα μηνύματα του Πεκίνου

Παρέλαση στη σκιά του Μάο

• Ενώ ο Πούτιν κάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα

===========

Τραγωδία στη Λισαβόνα

15 νεκροί από πτώση Τελεφερίκ

• Και τουλάχιστον 18 τραυματίες στο δημοφιλές Gloria

===========

Προσέγγιση…

Ο γιος του Χαφτάρ και ο λίβυος ΥΠΕΞ έρχονται στην Αθήνα

…Εμπλοκή…

Τα ψαροκάικα θερμαίνουν τα νερά στο Βόρειο Αιγαίο

…Παρέμβαση

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει για το ηλεκτρικό καλώδιο

===========

Κύκλωμα στην Κρήτη

Τα άρρητα μυστήρια της κρητικής Εκκλησίας

• Και η παρέμβαση Βουρλιώτη για νομιμοποίηση μαύρου χρήματος από την εγκληματική οργάνωση

===========

3η Σεπτέμβρη

Πράσινη γιορτή με πυρά σε Μητσοτάκη και αιχμές κατά Τσίπρα

===========

Δημόσιοι υπάλληλοι

Ξέπλεναν χρήμα στοιχηματίζοντας έως 1 εκατ. ευρώ

===========

Μονή Σινά

Σε απολογία ο Δαμιανός από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

===========

Υγεία

Ποια είναι τα ιδανικά καύσιμα για τον οργανισμό μας

===========

Εδώ Βενετία

Φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα… η Γάζα

===========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάδα – Ισπανία

Κάτι παραπάνω από ντέρμπι για την πρώτη θέση

Εθνική

Η πιο ακριβή έκδοση στην ιστορία της