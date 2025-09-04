Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:
Με υπογραφή της Ευρωπαϊκής Ενωσης
Υπερ-ταυτότητα
• Ετοιμάζεται νέο, πανευρωπαϊκό, πιστοποιημένο, ψηφιακό «πορτοφόλι»
• Σ’ αυτό θα αποθηκεύονται το διαβατήριο, η καινούργια ταυτότητα, η άδεια οδήγησης και άλλα έγγραφα
• Μεταξύ άλλων, θα εκτελεί ασφαλείς ηλεκτρονικές συναλλαγές, θα «βάζει» δεσμευτικές ψηφιακές υπογραφές και θα μειώσει δραστικά τον χρόνο κράτησης εισιτηρίων και επιβίβασης σε αεροπλάνα και πλοία
• Θα είναι διαθέσιμο έως τον Νοέμβριο του 2026, ενώ η παλιά ελληνική ταυτότητα θα αποσυρθεί το καλοκαίρι
Οι ανακοινώσεις στη ΔΕΘ
Μπόνους στα εισοδήματα από 10.000 έως 50.000 ευρώ
• Ευνοϊκότερη φορολογία για τη μεσαία τάξη
• Κερδισμένες οι οικογένειες με παιδιά
• Ποιες αλλαγές προωθούνται και σε ποια κλίμακα
Τα μηνύματα του Πεκίνου
Παρέλαση στη σκιά του Μάο
• Ενώ ο Πούτιν κάλεσε τον Ζελένσκι στη Μόσχα
Τραγωδία στη Λισαβόνα
15 νεκροί από πτώση Τελεφερίκ
• Και τουλάχιστον 18 τραυματίες στο δημοφιλές Gloria
Προσέγγιση…
Ο γιος του Χαφτάρ και ο λίβυος ΥΠΕΞ έρχονται στην Αθήνα
…Εμπλοκή…
Τα ψαροκάικα θερμαίνουν τα νερά στο Βόρειο Αιγαίο
…Παρέμβαση
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία παρεμβαίνει για το ηλεκτρικό καλώδιο
Κύκλωμα στην Κρήτη
Τα άρρητα μυστήρια της κρητικής Εκκλησίας
• Και η παρέμβαση Βουρλιώτη για νομιμοποίηση μαύρου χρήματος από την εγκληματική οργάνωση
3η Σεπτέμβρη
Πράσινη γιορτή με πυρά σε Μητσοτάκη και αιχμές κατά Τσίπρα
Δημόσιοι υπάλληλοι
Ξέπλεναν χρήμα στοιχηματίζοντας έως 1 εκατ. ευρώ
Μονή Σινά
Σε απολογία ο Δαμιανός από το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων
Υγεία
Ποια είναι τα ιδανικά καύσιμα για τον οργανισμό μας
Εδώ Βενετία
Φαβορί για τον Χρυσό Λέοντα… η Γάζα
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ελλάδα – Ισπανία
Κάτι παραπάνω από ντέρμπι για την πρώτη θέση
Εθνική
Η πιο ακριβή έκδοση στην ιστορία της