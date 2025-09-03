Ένα βίντεο που ανέβασε στο TikTok τουρίστρια από τη Βραζιλία έχει ξεσηκώσει θύελλα αντιδράσεων στο ελληνικό διαδίκτυο.

Η γυναίκα καταγγέλλει ότι οδηγός ταξί της ζήτησε υπέρογκο ποσό για μια διαδρομή από το Αεροδρόμιο προς τη Μαρίνα Ζέας, σχεδόν διπλάσιο από τη συμφωνημένη τιμή. Το περιστατικό, που καταγράφηκε από την ίδια, έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας συζητήσεις αλλά και αγανάκτηση.

«Θέλαμε να πληρώσουμε 60, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ»

Στο βίντεο, η τουρίστρια μιλάει στα πορτογαλικά: «Πήραμε το ταξί από το αεροδρόμιο. Θέλαμε να πληρώσουμε 60 και ο κύριος ζήτησε 80, αλλά τώρα θέλει 100 ευρώ», ενώ το ταξίμετρο εμφανίζει 130 ευρώ, «το συνειδητοποιείς αυτό;» συνέχισε έκπληκτη.

«Σας δείχνω τώρα και την πινακίδα του αυτοκινήτου, γιατί αν θέλεις να καλέσεις την αστυνομία, μπορείς να την καλέσεις», ακούγεται να λέει η γυναίκα στον οδηγό την ώρα που τραβούσε εκείνον και την πινακίδα του ταξί, ο οποίος απαντά: «Σου είχα πει 90 ευρώ».