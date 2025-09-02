Ζήτημα ωρών μπορεί να είναι η τελική επιλογή του ανθρώπου ο οποίος θα αναλάβει τον Άρη μετά τον Μαρίνο Ουζουνίδη.

Οι επαφές του Ρούμπεν Ρέγες κορυφώνονται και με επίκεντρο την αγορά της Ισπανίας, απ όπου προκύπτουν 2-3 περιπτώσεις.

Από αυτές αναμένεται να γίνει η τελική επιλογή, τη στιγμή που στο «κάδρο» μπαίνει και ο Μανόλο Χιμένεθ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Αρης έκανε μια διερευνητική επαφή με τον πρώην τεχνικό της ΑΕΚ, περισσότερο επειδή είναι έμπειρος και γνώστης της ελληνικής πραγματικότητας. Συν ότι είναι Ισπανός.

Ο Χίμενεθ έχει να εργασθεί από τον περασμένο Μάρτιο, όταν απολύθηκε από τον ΑΠΟΕΛ όπου είχε παίκτες τους Κώστα Γαλανόπουλο και Τάσο Δώνη.

Η τελική απόφαση δεν έχει παρθεί ακόμα αλλά δεν αποκλείεται αυτό να γίνει μέχρι απόψε το βράδυ.