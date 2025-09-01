Σοκ έχει προκαλέσει στην κοινή γνώμη του Χιούστον στο Τέξας ο θανάσιμος πυροβολισμός ενός 11χρονου αγοριού, την ώρα που έπαιζε με φίλους του ένα γνωστό παιχνίδι της γειτονιάς.

Το τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου, όταν ο 11χρονος και οι φίλοι του συμμετείχαν στο παιχνίδι που περιλαμβάνει το χτύπημα κουδουνιών και την άμεση απομάκρυνση πριν προλάβουν να ανοίξουν οι ένοικοι. Το παιχνίδι αυτό, γνωστό στις Ηνωμένες Πολιτείες ως «ding-dong ditch» και διαδεδομένο σε πολλές χώρες, αποδείχθηκε μοιραίο για το παιδί.

Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, αφού χτύπησε το κουδούνι ενός σπιτιού στην περιοχή Eastside του Χιούστον, ένας άνδρας – ο κάτοικος του σπιτιού – φέρεται να βγήκε έξω και να άνοιξε πυρ εναντίον του παιδιού. Αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε ότι ο 11χρονος έτρεχε στην οδό Ρασίν, μετά το χτύπημα στο κουδούνι, όταν δέχτηκε τη σφαίρα. Το παιδί μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση από διασώστες στο νοσοκομείο, όπου την Κυριακή έγινε γνωστός ο θάνατός του.

Η αστυνομία του Χιούστον δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα στοιχεία του παιδιού ή του άνδρα που φέρεται να πυροβόλησε, ωστόσο ανακοίνωσε ότι έχει συλληφθεί ένας μεσήλικας και έχουν κατασχεθεί αρκετά όπλα από την κατοικία του.