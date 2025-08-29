Ξεχασμένο για δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση στο υπόγειο γκαράζ του δήμου Αθηναίων με τις πινακίδες του ακόμη στην θέση τους. Ο Αντώνης Τρίτσης υπηρέτησε ως δήμαρχος Αθηναίων από την 1η Ιανουάριου του 1991 μέχρι τον θάνατο του στις 7 Απριλίου του 1992.

Εργαζόμενος του Δήμου έπλυνε το αυτοκίνητο «εις μνήμην ενός δημοκράτη και συντρόφου» ο ίδιος δήλωσε πως δεν γνώριζε την ιστορία του αυτοκινήτου αλλιώς θα είχε δημοσιεύσει το βίντεο που έβγαλε προ πολλού.

Από τον Θάνατο του Τρίτση τον Απρίλιο του 1992, το όχημα δεν φαίνεται να έχει μετακινηθεί ποτέ.