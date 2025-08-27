Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται για τη μεγάλη μάχη της Πέμπτης (28/8, 20:30) στην κατάμεστη Τούμπα απέναντι στη Ριέκα, με στόχο την ανατροπή και την πρόκριση στη League Phase του Europa League.

Στη συνέντευξη Τύπου της Τετάρτης, Ραζβάν Λουτσέσκου και Τζόντζο Κένι έδωσαν το σύνθημα για ένταση, αποφασιστικότητα και πίστη στο αποτέλεσμα.

Λουτσέσκου: «Δεν τα παρατάμε ποτέ – Θα βρούμε το γκολ της πρόκρισης»

Ο Ρουμάνος τεχνικός στάθηκε αρχικά στο πρώτο παιχνίδι στην Κροατία και στις λεπτομέρειες που έκριναν το αποτέλεσμα:

«Ήταν ένα ισορροπημένο ματς που έγερνε προς την ισοπαλία, αλλά κάναμε κάποια λάθη που δεν τα περίμενε κανένας. Δεν υπήρχε κυριαρχία ούτε από τον αντίπαλο ούτε από εμάς. Δώσαμε στη Ριέκα τη δυνατότητα να φύγει στο χώρο με μεγάλες μπαλιές, ενώ εμείς δημιουργήσαμε δύο-τρεις ευκαιρίες χωρίς σωστή τελική πάσα. Το παιχνίδι κρίθηκε σε μια στατική φάση. Αύριο πρέπει να παίξουμε απελευθερωμένα, με ένταση και επιθετικότητα, στο πνεύμα του αγώνα και μαζί με τον κόσμο μας να πάρουμε την πρόκριση».

Σε ερωτήσεις για το αρχικό σχήμα και τους παίκτες που θα ξεκινήσουν, κράτησε κλειστά τα χαρτιά του:

«Ίσως ναι, ίσως όχι… Από μας θα εξαρτηθούν πολλά. Περιμένω την τελευταία προπόνηση για να καταλήξω στο σχήμα».

Για την ετοιμότητα Γιακουμάκη και Τάισον τόνισε πως «δεν έχει σημασία να στεκόμαστε σε πρόσωπα. Σημασία έχει πώς θα ξεκινήσουμε και πώς θα τελειώσουμε το ματς. Οι παίκτες που έρχονται από τον πάγκο είναι εξίσου σημαντικοί».

Όταν Κροάτες δημοσιογράφοι μίλησαν για «κακή παράδοση» απέναντι στον ΠΑΟΚ, ο Λουτσέσκου ξεκαθάρισε:

«Το παρελθόν είναι παρελθόν. Το παρόν είναι το σημαντικό. Θέλουμε να κερδίσουμε στην Τούμπα ό,τι κι αν είχε γίνει στο πρώτο ματς. Έχουμε εμπειρία σε διπλά παιχνίδια, αλλά πρέπει να επιβάλλουμε τον ρυθμό μας».

Αναφορικά με τη δυναμική της έδρας, σημείωσε:

«Το γεμάτο γήπεδο φέρνει αύρα και ενέργεια. Πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να προκριθούμε».

Κλείνοντας, στάθηκε στην ανάγκη να βρει η ομάδα δίχτυα:

«Χρειαζόμαστε ένα γκολ παραπάνω από τον αντίπαλο, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Πρέπει να δείξουμε τη νοοτροπία ότι δεν τα παρατάμε ποτέ και να πάρουμε την πρόκριση με κάθε τρόπο».

Κένι: «Είναι απαίτηση απ΄ όλους να είναι ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League»

Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Τζόντζο Κένι, ο οποίος τόνισε πως το κλειδί είναι η σωστή προσέγγιση: «Το πιο σημαντικό είναι να βγούμε με καλή ψυχολογία. Το παιχνίδι διαρκεί 90 λεπτά ή και 120. Μπορεί να πάει και στα πέναλτι, αλλά πρέπει να προσεγγίσουμε το ματς με θέληση και αυτοπεποίθηση για να πάρουμε την πρόκριση».

Για τον κόσμο και την ατμόσφαιρα στην Τούμπα ανέφερε: «Έχουμε τεράστια ποιότητα ως ομάδα και με τον κόσμο στο πλευρό μας, που δημιουργεί φανταστική ατμόσφαιρα, μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι. Ο κόσμος θα είναι ο έξτρα παίκτης μας».

Απέναντι στη Ριέκα, ο Άγγλος μπακ έδειξε σεβασμό, αλλά και σιγουριά:

«Είναι καλή ομάδα, αλλά το παιχνίδι εξαρτάται από εμάς. Πρέπει να είμαστε aggressive και αποφασιστικοί. Σεβόμαστε τη Ριέκα, αλλά ο στόχος είναι ξεκάθαρος: πρόκριση. Είναι απαίτηση απ΄ όλους να είναι ο ΠΑΟΚ στη League Phase του Europa League».

Τέλος, για τον ρόλο του μέσα στην ομάδα:

«Ως ακραίος μπακ πρέπει να κάνεις τα πάντα: άμυνα, δημιουργία, ανεβάσματα, πίεση. Θέλω να βοηθώ με γκολ, ασίστ και ενέργεια. Πιστεύω στην ποιότητά μου και με τον καιρό θα γίνομαι ακόμα καλύτερος».