Οι αδελφοί Μενέντεζ παραμένουν τελικά στη φυλακή, μετά την απόρριψη του αιτήματος αποφυλάκισής τους από την αρμόδια επιτροπή αναστολών της Καλιφόρνιας. Με απόφαση που ελήφθη την Παρασκευή, η Υπηρεσία Σωφρονισμού και Επανένταξης απέρριψε το αίτημα του Λάιλ Μενέντεζ, ακολουθώντας αντίστοιχη απόφαση για τον Έρικ Μενέντεζ, που είχε προηγηθεί την Πέμπτη. Παρά τη δημόσια συζήτηση και τη στήριξη από μερίδα της κοινωνίας, τα αδέλφια, που έχουν καταδικαστεί για τον φόνο των γονιών τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989, δεν θα αφεθούν ελεύθερα υπό όρους αυτή τη χρονική στιγμή. Έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν νέο αίτημα έπειτα από τρία χρόνια.

Οι Έρικ και Λάιλ Μενέντεζ καταδικάστηκαν το 1996 σε ισόβια κάθειρξη χωρίς δυνατότητα αναστολής για τη δολοφονία των γονιών τους, Χοσέ και Κίτι Μενέντεζ, με κυνηγετικό όπλο στην πολυτελή βίλα της οικογένειας στο Μπέβερλι Χιλς. Το Μάιο, δικαστής μείωσε την ποινή τους, ανοίγοντας τον δρόμο για αίτημα περιορισμένης απελευθέρωσης βάσει νόμου της Καλιφόρνιας, δεδομένου ότι κατά το χρόνο του εγκλήματος ήταν κάτω των 26 ετών.

Η υπόθεση που δίχασε την Αμερική

Η δίκη των αδελφών Μενέντεζ αποτέλεσε ένα από τα πρώτα ποινικά γεγονότα που μεταδόθηκαν ζωντανά από την τηλεόραση και επανήλθε στο προσκήνιο λόγω πρόσφατων τηλεοπτικών αφιερωμάτων και ντοκιμαντέρ. Οι ίδιοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ότι ενήργησαν «σε αυτοάμυνα», καθώς υπέστησαν επί χρόνια σωματική, συναισθηματική και σεξουαλική κακοποίηση από τους γονείς τους.

Μετά τη γιγάντωση του κινήματος #MeToo, οι καταγγελίες για τη σεξουαλική κακοποίηση που είχαν διατυπώσει, αντιμετωπίστηκαν από μέρος του κοινού με νέο πρίσμα. Παράλληλα, έχει αναπτυχθεί διαδικτυακά ένα κίνημα που ζητά την απελευθέρωσή τους, με τη στήριξη συγγενικών προσώπων αλλά και διασημοτήτων όπως η Κιμ Καρντάσιαν.

Η αιτιολόγηση της απόφασης

Η επιτροπή αναστολών αξιολόγησε ότι ο 54χρονος Έρικ και ο 57χρονος Λάιλ εξακολουθούν να συνιστούν κίνδυνο για την κοινωνία. Όπως ανέφερε το μέλος της επιτροπής Ρόμπερτ Μπάρτον, «αντίθετα με όσα πιστεύουν οι υποστηρικτές σας, δεν έχετε υπάρξει κρατούμενος πρότυπο και η συμπεριφορά σας μάς ανησυχεί». Η συνεδρίαση κράτησε σχεδόν δέκα ώρες — τέσσερις φορές πάνω από τον συνήθη χρόνο — γεγονός που καταδεικνύει τη βαρύτητα και την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, ο Έρικ Μενέντεζ ενεπλάκη στη φυλακή σε χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, παράνομη διακίνηση ουσιών, χρήση κινητών τηλεφώνων, ενώ σημειώθηκαν βίαια περιστατικά κατά τα έτη 1997 και 2011. Παρόμοια επιχειρήματα οδήγησαν στην απόρριψη του αιτήματος του Λάιλ.

Ο εισαγγελέας του Λος Άντζελες, Νέιθαν Χόκμαν, υποστήριξε την απόφαση, δηλώνοντας πως «δικαιώνει τον Χοσέ και την Κίτι Μενέντεζ» και κατηγόρησε τα αδέλφια για «ψευδείς ισχυρισμούς περί αυτοάμυνας» που συντηρούν εδώ και τρεις δεκαετίες. Εξήρε, επίσης, τη στάση της επιτροπής που «δεν υπέκυψε στις δημόσιες πιέσεις», μολονότι η υπόθεση βρίσκεται συνεχώς στο επίκεντρο της δημοσιότητας.

Τα επόμενα βήματα και τα νέα στοιχεία

Η συγκεκριμένη εξέταση θεωρήθηκε ως η σημαντικότερη ευκαιρία των αδελφών Μενέντεζ να βγουν από τη φυλακή μέχρι σήμερα. Ωστόσο, οι ελπίδες τους παραμένουν ζωντανές, καθώς το γραφείο του κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ, διατηρεί το δικαίωμα να εξετάσει τη μείωση της ποινής. Επιπλέον, οι νομικοί τους εκπρόσωποι πιέζουν για νέα δίκη, επικαλούμενοι νέα στοιχεία που έχουν προκύψει τα τελευταία χρόνια. Ανάμεσά τους συγκαταλέγεται ένα παλαιό γράμμα του Έρικ προς ξάδελφό του, το οποίο αναφέρεται σε σεξουαλική κακοποίηση από τον πατέρα τους, καθώς και η μαρτυρία ενός πρώην τραγουδιστή που κατηγορεί τον Χοσέ Μενέντεζ για βιασμό τη δεκαετία του 1980.