Η δικαστική επιτροπή της Καλιφόρνια απέρριψε, την Πέμπτη, το αίτημα αποφυλάκισης υπό όρους του Έρικ Μενέντεζ. Ο Μενέντεζ παραμένει γνωστός στην αμερικανική κοινή γνώμη, καθώς πριν από τρεισήμισι δεκαετίες, μαζί με τον αδερφό του, Λάιλ, διέπραξαν τη δολοφονία των εύπορων γονιών τους μέσα στην οικία τους στο Μπέβερλι Χιλς.

Στην τρέχουσα ηλικία των 54 ετών, ο Έρικ Μενέντεζ ήταν παρών στη χθεσινή ακροαματική διαδικασία, κατά την οποία ενημερώθηκε πως «απορρίπτεται η απελευθέρωσή του με όρους για τα επόμενα τρία χρόνια», σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση.

Το θέμα της πιθανής αποφυλάκισης του αδελφού του, Λάιλ Μενέντεζ, αναμένεται να εξεταστεί από την επιτροπή σε ξεχωριστή συνεδρίαση εντός της ημέρας.