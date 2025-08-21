Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Πέμπτης:

Συντάξεις

Τέσσερις ανατροπές

Θα ανακοινωθούν μετά τη ΔΕΘ

1) Περιορισμός της προσωπικής διαφοράς

2) Υπολογισμός συντάξεων βάσει μέσου μισθού

3) Καταβολή αυξήσεων 2,5%-2,7% από Δεκέμβριο

4) Καθιέρωση ετήσιας ενίσχυσης 250 ευρώ

• Και νέο σύστημα υπολογισμού για την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών στους ελεύθερους επαγγελματίες από τον Ιανουάριο του 2026

Ανοιξε πόλεμο με το Smithsonian

«Λογοκρισία» Τραμπ και στα μουσεία

• Διέταξε έρευνα επειδή προβάλλουν το «πόσο κακή ήταν η δουλεία»

Συνάντηση Ζελένσκι με Πούτιν

Αν, πού και πότε

• Ενώ προτείνονται ήδη διάφορες πόλεις για τη διμερή συνάντηση, οι Ευρωπαίοι αμφιβάλλουν για το αν θα πραγματοποιηθεί

Tον Σεπτέμβριο

Στα σκαριά τριμερής με Κύπρο και Συρία

• Εμφαση στην προστασία των ελληνορθοδόξων έδωσαν χθες ο Γεραπετρίτης και ο σύρος ΥΠΕΞ

• Πώς η Τουρκία «αγοράζει» Συρία και Λιβύη

Σχεδιασμοί

100.000 τούρκους στρατιώτες περιμένουν στα Κατεχόμενα

Κλιματική αλλαγή

Τρεις βαθμοί διαφορά στην ίδια γειτονιά χάρη στα δέντρα

Παρασκήνιο

Η σύγκρουση ΕΛ.ΑΣ. – Πυροσβεστικής για τη φωτιά στην Πάτρα

Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Ποιες μουσικές ενέπνευσαν τους Beatles

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ελλάδα – Λετονία 104-86

Σε μεγάλα κέφια ο Γιάννης, υποσχέσεις από τους νέους

Κύπελλα Ευρώπης

Πρώτες μάχες στα πλέι οφ για Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ