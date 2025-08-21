Η ΑΔΕΔΥ προκήρυξε 24ωρη πανελλαδική απεργία στο Δημόσιο για την Πέμπτη 28 Αυγούστου 2025, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο των δημοσίων υπαλλήλων, που εισάγεται στην Ολομέλεια της Βουλής.

Η ΑΔΕΔΥ καλεί τους εργαζόμενους και τις εργαζόμενες στον δημόσιο τομέα να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που ανακοίνωθηκε πως θα πραγματοποιηθεί στο Σύνταγμα στις 10:00 π.μ.

Όπως αναφέρει, μεταξύ άλλων, η ομοσπονδία στην ανακοίνωσή της «στεκόμαστε απέναντι στην επιχειρούμενη ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου».

Ζητούν την απόσυρση του νομοσχεδίου και καλούν σε συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα.