Το ιστορικό κλειστό της Λεωφόρου, που μετρά πάνω από έξι δεκαετίες ζωής, ανανεώθηκε μετά τις πρόσφατες εργασίες που έγιναν από τους υπεύθυνους του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού.

Ο «Τάφος του Ινδού» γνώρισε πρόσφατα αισθητικές και λειτουργικές παρεμβάσεις, καθώς ανακαινίστηκαν οι χώροι των αποδυτηρίων και οι διάδρομοι, ενώ στις εξέδρες πραγματοποιήθηκαν σημαντικές αλλαγές: αφαιρέθηκαν τα προστατευτικά κιγκλιδώματα και οι κερκίδες ανανεώθηκαν με φρεσκοβαμμένες επιφάνειες.

Το στίγμα των φίλων του Παναθηναϊκού αποτυπώνεται πλέον ακόμη πιο έντονα, χάρη στα νέα γκράφιτι που κοσμούν το κλειστό. Εκεί δεσπόζουν οι μορφές των εμβληματικών Παύλου και Θανάση Γιαννακόπουλου, του ιδρυτή του συλλόγου Γεώργιου Καλαφάτη και του «Πατριάρχη» Απόστολου Νικολαΐδη.