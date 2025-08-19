Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Τι αποφασίστηκε στον Λευκό Οίκο
Το βαρύ τίμημα της ειρήνης
• Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την αποστολή αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία
• Ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν
• Τι είπαν οι ευρωπαίοι ηγέτες για το τέλος του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας
==========
Ετοιμη η νέα πλατφόρμα My Street
Δεν είναι πάντα νόμιμα τα τραπεζάκια έξω
20+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για:
• το πώς θα γίνουν προσβάσιμα τα πεζοδρόμια για τα ΑμεΑ
• πώς θα εντοπίζονται οι παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου
• πώς θα διαπιστώνονται οι αυθαιρεσίες • πώς θα καταγγέλλονται οι παρανομίες
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Πότε κλείνει η ανάκριση για τα Τέμπη
Γιατί το ΠΑΣΟΚ ανοίγει πόλεμο στατιστικών
==========
Νοσοκομεία
Πότε η αξιολόγηση θα διώχνει διοικητές
==========
Τι προβλέπει
Η Χαμάς δέχθηκε συμφωνία εκεχειρίας
==========
Νέο άλμπουμ
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να σπάσει τα ρεκόρ της
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
Από τα φιλικά βασικός στην πρεμιέρα ο Πνευμονίδης
Τσιμίκας
Ετοιμάζεται για το μεγάλο αντίο στη Λίβερπουλ
Εθνική μπάσκετ
Γιάννης Vs Πορζίνγκις σε μάχη από το ΝΒΑ