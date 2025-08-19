Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Τι αποφασίστηκε στον Λευκό Οίκο

Το βαρύ τίμημα της ειρήνης

• Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την αποστολή αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία

• Ο Ζελένσκι δήλωσε έτοιμος για μια τριμερή συνάντηση με Τραμπ και Πούτιν

• Τι είπαν οι ευρωπαίοι ηγέτες για το τέλος του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας

==========

Ετοιμη η νέα πλατφόρμα My Street

Δεν είναι πάντα νόμιμα τα τραπεζάκια έξω

20+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για:

• το πώς θα γίνουν προσβάσιμα τα πεζοδρόμια για τα ΑμεΑ

• πώς θα εντοπίζονται οι παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου

• πώς θα διαπιστώνονται οι αυθαιρεσίες • πώς θα καταγγέλλονται οι παρανομίες

==========

Πολιτικό παρασκήνιο

Πότε κλείνει η ανάκριση για τα Τέμπη

Γιατί το ΠΑΣΟΚ ανοίγει πόλεμο στατιστικών

==========

Νοσοκομεία

Πότε η αξιολόγηση θα διώχνει διοικητές

==========

Τι προβλέπει

Η Χαμάς δέχθηκε συμφωνία εκεχειρίας

==========

Νέο άλμπουμ

Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να σπάσει τα ρεκόρ της

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Ολυμπιακός

Από τα φιλικά βασικός στην πρεμιέρα ο Πνευμονίδης

Τσιμίκας

Ετοιμάζεται για το μεγάλο αντίο στη Λίβερπουλ

Εθνική μπάσκετ

Γιάννης Vs Πορζίνγκις σε μάχη από το ΝΒΑ