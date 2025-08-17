Με πρωταγωνιστή τον Γκάμπριελ Μισεουί, ο Άρης νίκησε με 2-1 τον Αστέρα Τρίπολης στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο τελευταίο του φιλικό πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος.

Ο Ολλανδός μέσος πραγματοποίησε το ανεπίσημο ντεμπούτο του, περνώντας ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Αρχικά ισοφάρισε σε 1-1 στο 65′, απαντώντας στο γκολ του Μουνιόθ στο 40΄, ενώ στη συνέχεια δημιούργησε το τέρμα του Μόντσου στο 83΄, που έδωσε τη νίκη στους «κιτρινόμαυρους».

Η ομάδα του Μαρίνου Ουζουνίδη έδειξε σημάδια βελτίωσης, ενώ για πρώτη φορά είχε στη διάθεσή της ξανά τον Κάρλες Πέρεθ. Ο Ισπανός ξεχώρισε στο φιλικό, όντας μαζί με τους Μορουτσάν και Μισεουί οι κορυφαίοι του Άρη.

Το ματς

Ο Άρης ξεκίνησε το ματς με Αθανασιάδη στο τέρμα. Τεχέρο-Μεντίλ στα άκρα της άμυνας και οι Φαμπιάνο Άλβαρο στα στόπερ. Μόντσου-Ράτσιτς το δίδυμο στα χαφ και ο Μορουτσάν λίγο πιο μπροστά. Πέρεθ-Ντιαντί στα άκρα και ο Γένσεν κατ’ ανάγκη σε ρόλο φορ εξαιτίας της απουσίας του Μορόν αλλά και του Καντεβέρε που προφυλάχθηκαν για διαφορετικούς λόγους.

Μετά από ένα 15λεπτό με λίγα πράγματα εκατέρωθεν, ο Άρης… ξύπνησε επιθετικά με τους Φαμπιάνο και Πέρεθ να απειλούν μέσα σε δύο λεπτά με καλές στιγμές στην εστία του Τσιντώτα.

Εκείνες οι δύο φάσεις αποτέλεσαν το έναυσμα για ένα παραγωγικό 20λεπτο των γηπεδούχων, έχοντας περισσότερα τρεξίματα, διάθεση και τους Πέρεθ-Μορουτσάν να… κόβουν και να ράβουν επιθετικά. Ο Ισπανός ειδικά είχε εμπλοκή στις περισσότερες καλές στιγμές του Άρη στο πρώτο μέρος, μέχρι που ο Αστέρας βρήκε γκολ με τον Μουνιόθ κόντρα στην ροή του αγώνα στο 40′ και μάλιστα στην πρώτη τελική τού προσπάθεια, για το 0-1 του πρώτου μέρους.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Μαρίνος Ουζουνίδης προχώρησε σε αρκετές αλλαγές, μοιράζοντας τον χρόνο συμμετοχής και παρουσιάζοντας στο κοινό του Άρη τον Γκάμπριελ Μισεουί, που τελικά έμελλε να κλέψει την παράσταση. Ο Ολλανδός ισοφάρισε στο 65΄ με εντυπωσιακή ατομική προσπάθεια και άψογο τελείωμα, ενώ στο 83΄έδωσε την ασίστ για το γκολ του Μόντσου, με το οποίο οι «κιτρινόμαυροι» διαμόρφωσαν το τελικό 2-1 απέναντι στον Αστέρα. Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός είχε νωρίτερα και μια διπλή ευκαιρία στο 64΄, την ώρα που οι φιλοξενούμενοι άγγιξαν το 1-2 με τον Μπαρτόλο στο 62΄.

ΑΡΗΣ (Μαρίνος Ουζουνίδης): Αθανασιάδης – Τεχέρο, Φαμπιάνο, Άλβαρο, Μεντίλ – Μόντσου, Ράτσιτς – Πέρεθ, Γένσεν, Μορουτσάν – Ντιαντί

Στο δεύτερο μέρος έπαιξαν οι: Μάικιτς, Γιαννιώτας, Μισεουί, Φαντιγκά, Παναγίδης, Σούντμπεργκ, Φρίντεκ, Ντούντου, Μπράμπετς, Νινγκ

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΊΠΟΛΗΣ (Σάββας Παντελίδης): Τσιντώτας, Καστάνο, Σίπκιτς, Άλχο, Σιλά, Καλλαντζή, Μουνιόθ, Έντερ, Εμμανουηλίδης, Καλτσάς, Μακέντα.

Στο δεύτερο ημίχρονο έπαιξαν οι: Γιαμπλόνσκι, Τριανταφυλλόπουλος, Μπαρτόλο, Κετού, Πομόνης, Κακαδιάρης, Χαραλάμπογλου, Τζοακίνι, Τσιντέρα, Φρόκου, Κανελλόπουλος.