Δεκαεπτά άτομα, υπάλληλοι της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου Μήλου, συνελήφθησαν την Τρίτη 12 Αυγούστου, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 42 έως 66 ετών. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για ρύπανση και υποβάθμιση του περιβάλλοντος, μετά από συντονισμένη επιχείρηση των αρχών στο νησί.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, η επέμβαση έγινε στο πλαίσιο διερεύνησης “καταγγελίας για παράνομη χωματερή”. Υπό την εποπτεία Εισαγγελέα, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Μήλου μετέβησαν στη θέση Φρυλίγκος Μήλου, όπου εντόπισαν έξι απορριμματοφόρα οχήματα. Σε αυτά επέβαιναν δεκαπέντε εργαζόμενοι της καθαριότητας, οι οποίοι πραγματοποιούσαν ρίψη στερεών αστικών αποβλήτων εκτός του οριοθετημένου Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Απορριμμάτων (Χ.Α.Δ.Α.).

Τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν άμεσα και οι επιβαίνοντες προσήχθησαν στο Αστυνομικό Τμήμα για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Έρευνα στο σημείο και διαπιστώσεις των αρχών

Ακολούθησε αυτοψία στο σημείο από υπαλλήλους του Τμήματος Υποδομών και Περιβάλλοντος της Περιφερειακής Ενότητας Μήλου, καθώς και της Γενικής Διεύθυνσης Αειφόρου Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Οι αρμόδιοι επιβεβαίωσαν “απόθεση αποβλήτων στο επίμαχο σημείο που υποβαθμίζει και ρυπαίνει το περιβάλλον”, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Από τα στοιχεία της υπόθεσης, η Αστυνομία εντόπισε παραβάσεις των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση και ανακύκλωση αποβλήτων. Κατόπιν αυτών, εκτός των δεκαπέντε υπαλλήλων, συνελήφθησαν και δύο εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με τις αρχές να διερευνούν περαιτέρω τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η ρίψη απορριμμάτων.