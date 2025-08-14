Η Hyundai συνεχίζει να δείχνει τις ανησυχίες της για τις σπορ εκδόσεις, που φέρουν στην προκειμένη περίπτωση το γράμμα Ν. Ετσι, η φίρμα ετοιμάζει και στα SUV της, την N έκδοση του Tucson, που θα έχει επιδόσεις …φωτιά! Η Hyundai ετοιμάζει την σπορ N έκδοση του Tucson, με το αυτοκίνητο να διαθέτει έναν 1.600άρη κινητήρα και έναν πίσω ηλεκτρικό άξονα, κάνοντας το μοντέλο τετρακίνητο.

Η απόδοσή του θα αγγίζει τα 300 άλογα και ο Joon Park της Hyundai N είπε: “Δεν περιοριζόμαστε στα ηλεκτρικά αυτοκίνητα καθώς θα προχωρήσουμε περισσότερο και με τα αυτοκίνητα που βασίζονται σε κινητήρα εσωτερικής καύσης”