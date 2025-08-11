Ένας 17χρονος συνελήφθη το μεσημέρι της Τρίτης στη δυτική Θεσσαλονίκη, μετά από αιφνιδιαστική παρέμβαση των αστυνομικών αρχών. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας, ο ανήλικος είχε προηγουμένως επιτεθεί με βία σε 68χρονη στην περιοχή της Νεάπολης, αφαιρώντας από τον λαιμό της μία χρυσή αλυσίδα.

Πολυάριθμες διαρρήξεις και κλοπές

Όπως διαπιστώθηκε κατά την αστυνομική έρευνα, ο νεαρός ημεδαπός σχετίζεται με τουλάχιστον οκτώ υποθέσεις διάρρηξης και κλοπής που διαπράχθηκαν το διάστημα από τις αρχές Ιουλίου έως και τις αρχές Αυγούστου 2025. Οι πράξεις του εξελίχθηκαν κυρίως στις περιοχές των δήμων Νεάπολης – Συκεών, Αμπελοκήπων – Μενεμένης και Θερμαϊκού.

Κατά τη διάρκεια της εγκληματικής του δράσης, ο ανήλικος φέρεται να αφαίρεσε συνολικά πέντε Ι.Χ. αυτοκίνητα, το ποσό των 1.960 ευρώ, οκτώ κινητά τηλέφωνα, καθώς και πλήθος προσωπικών εγγράφων και τραπεζικών καρτών από ανυποψίαστους πολίτες.

Στον εισαγγελέα ο ανήλικος δράστης

Ο 17χρονος, μετά τη σύλληψή του, βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με κακουργηματικού χαρακτήρα κατηγορίες. Σύμφωνα με τις αρχές, «ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα» προκειμένου να απολογηθεί για τις πράξεις του και να λογοδοτήσει ενώπιον της Δικαιοσύνης.