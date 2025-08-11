Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική περιοχή της Μεγάλης Βόλβης, στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας ανησυχία τόσο στις τοπικές αρχές όσο και στους κατοίκους. Οι επιχειρήσεις κατάσβεσης έχουν ενταθεί, ενώ, πριν από λίγη ώρα, το σύστημα 112 έστειλε ειδοποίηση στους κατοίκους του Βαϊοχωρίου να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και να κατευθυνθούν προς τη Νυμφόπετρα, για λόγους ασφαλείας.

Στο σημείο της πυρκαγιάς έχουν αναπτυχθεί ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, αποτελούμενες από 66 πυροσβέστες, τρεις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 19 οχήματα. Επιπλέον, στις επιχειρήσεις συμμετέχουν και εναέρια μέσα, με δύο αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα να πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού στην περιοχή.

Δείτε εδώ βίντεο:

Αντιμέτωποι με ισχυρούς ανέμους οι δυνάμεις πυρόσβεσης

Το έργο των πυροσβεστών δυσχεραίνουν ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι εντείνουν τη διάδοση της πυρκαγιάς και δημιουργούν επιπλέον δυσκολίες στην κατάσβεσή της. Οι τοπικές αρχές βρίσκονται σε διαρκή επιφυλακή, ενώ οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής καλούνται να παραμένουν ενήμεροι και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων υπηρεσιών.