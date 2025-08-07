Ο Γιάννης Κώτσιρας αναφέρθηκε στην προσπάθεια που έκανε ο Παναθηναϊκός απέναντι στη Σαχτάρ, στη μαχητικότητα που είχαν οι Πράσινοι, αλλά και στη νίκη που λείπει και θα: “δώσει αυτοπεποίθηση”.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του έμπειρου μπακ του Παναθηναϊκού μετά το παιχνίδι με τη Σαχτάρ:

«Ήταν πολύ δύσκολο παιχνίδι. Η Σαχτάρ έχει ποιοτικό ρόστερ. Μέχρι και οι αμυντικοί της, ήρεμα βγάζουν την μπάλα με σωστές μεταβιβάσεις. Δεν το συζητάμε για τους μεσοεπιθετικούς της… Είπαμε ότι πρέπει όλοι μαζί να παίξουμε άμυνα και επίθεση για το αποτέλεσμα. Δεν ήρθε η νίκη, αλλά ήμασταν ανταγωνιστικοί σε όλο το παιχνίδι. Θέλω να πιστεύω ότι θα φανούμε το ίδιο ανταγωνιστικοί και ακόμα καλύτεροι στο δεύτερο παιχνίδι.

Η ομάδα δουλεύει καλά, κάναμε καλή δουλειά και στην προετοιμασία. Προσπαθούμε να είναι κοντά οι γραμμές μας. Θα έρθουν τα γκολ, μας λείπει και κάποια νίκη να μας δώσει αυτοπεποίθηση. Θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει αρχής γενομένης από το επόμενο ματς. Δεν περιμένω ν’ αλλάξουν πολλά στη ρεβάνς. Θα δεχθούμε πίεση, αλλά πρέπει ν’ ακολουθήσουμε το πλάνο μας».