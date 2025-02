Θα ακολουθήσει ο ΠΑΟΚ τον Ολυμπιακό στις 16 καλύτερες ομάδες του Europa League; Και ποιο ακριβώς είναι το μονοπάτι που περιμένει την κυπελλούχο Ευρώπης ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ με θέα πλέον στους προημιτελικούς; Απορίες Φλεβάρη σε ένα τουρνουά που έχει στίγμα ελληνικό. Και διατηρεί μεγάλες προσδοκίες και για τους δύο εκπροσώπους μας. Ειδικά μετά τα χθεσινά μαντάτα της Νιόν. Εκεί όπου έγινε γνωστό ότι ο Δικέφαλος του Βορρά απέφυγε τη – μια ακόμη νοκάουτ – σύγκρουση με τον Αγιαξ. Οτι θα αντιμετωπίσει τη Στεάουα Βουκουρεστίου (13/2 στην Τούμπα, 20/2 στο Βουκουρέστι) για να βρεθεί και εκείνος στη μάχη του Μάρτη. Στο top 16.

Ναι, και η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μάλλον πρέπει να νιώθει πραγματικά ικανοποιημένη έτσι όπως εξελίχθηκε για εκείνη η κατάσταση στο Europa League. Διότι παρά την ήττα της (0-2) στο Ανοέτα από τη Σοσιεδάδ και προκρίθηκε στο top 24 – ως 22η – και τελικά βρήκε αντίπαλο στον Φλεβάρη κάποιον στα… μέτρα της. Μάλιστα με την αίσθηση πως κάτι του χρωστά. Διότι έπαιξαν και στη league phase o ΠΑΟΚ με τη Στεάουα στην Τούμπα στις αρχές Οκτώβρη και οι Ρουμάνοι επικράτησαν (1-0). Η Στεάουα που έχει προπονητή τον Ηλία Χαραλάμπους, ο οποίος αγωνίστηκε στον ΠΑΟΚ τη διετία 2005-2007.

Και ο Ολυμπιακός που έκανε και το βράδυ της Πέμπτης δικό του με την 3-0 επικράτηση επί της Καραμπάγκ στη μια ακόμη «παράσταση» του Αγιούμπ Ελ Κααμπί; Εκείνος απλά επιβεβαίωσε την πρόγνωση: με 15 βαθμούς θα ήταν στην πρώτη 8άδα του Europa League και απευθείας στους «16» της διοργάνωσης. Στα νοκάουτ του Μάρτη. Τερμάτισε 7ος με την καλύτερη άμυνα του τουρνουά – μόλις 3 γκολ παθητικό – και κάπως έτσι δεν είχε και πολύ ενδιαφέρον για τη χθεσινή κλήρωση της Νιόν. Στις 21 Φλεβάρη, όταν θα υπάρχουν νικητές στα ζευγάρια Τβέντε – Μπόντο Γκλιμτ και Φενέρμπαχτσε – Αντερλεχτ, είναι που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα μάθει τον επόμενο αντίπαλό της. Μέχρι τότε μπορεί να αφιερωθεί στις εγχώριες διοργανώσεις. Στη Super League όπου είναι στο +4 από τον Παναθηναϊκό και την ΑΕΚ. Και στο Κύπελλο Ελλάδας καθώς την Τετάρτη φιλοξενεί στο Φάληρο (19.30) τον Παναθηναϊκό στη ρεβάνς του 1-1 για το εισιτήριο των ημιτελικών.

Τα ζευγάρια και οι διασταυρώσεις. Αναλυτικά τα ζευγάρια των playoffs του Europa League: Τβέντε – Μπόντο Γκλιμτ, Φενέρμπαχτσε – Αντερλεχτ, ΠΑΟΚ – Στεάουα, Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αγιαξ, Αλκμααρ – Γαλατασαράι, Μίντιλαντ – Σοσιεδάδ, Φερεντσβάρος – Βικτόρια Πλζεν, Πόρτο – Ρόμα.

Οι διασταυρώσεις στη φάση των 16: Λάτσιο (1η) ή Αθλέτικ (2η) Vs Φερεντσβάρος (17η) – Βικτόρια Πλζεν (16η) ή Πόρτο (18η) – Ρόμα (15η). Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (3η) ή Τότεναμ (4η) Vs Αλκμααρ (19η) – Γαλατασαράι (14η) ή Μίντιλαντ (20η) – Σοσιεδάδ (13η). Αϊντραχτ (5η) ή Λυών (6η) Vs Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (21η) – Αγιαξ (12η) ή ΠΑΟΚ (22η) – Στεάουα (11η). Ολυμπιακός (7η) ή Ρέιντζερς (8η) Vs Φενέρμπαχτσε (24η) – Αντερλεχτ (10η) ή Τβέντε (23η) – Μπόντο Γκλιμτ (9η).