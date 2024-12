Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ σε εκδήλωση μνήμης για αξιωματικούς που πέθαναν στους πολέμους των τελευταίων 14 μηνών σε Γάζα, Λίβανο και Ισραήλ, παραδέχθηκε για πρώτη φορά πως το Ισραήλ σκότωσε τον Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη. Ο αρχηγός του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, σκοτώθηκε στην Τεχεράνη από βομβιστικό μηχανισμό (κατά άλλους πύραυλο από drone) στο ξενοδοχείο που διέμενε.

Ο Ισμαήλ Χανίγια σκοτώθηκε στο κατάλυμά του σε στρατιωτικό ξενώνα των Φρουρών της Επανάστασης, αφού παρέστη στην τελετή ορκωμοσίας του Ιρανού προέδρου Μασούντ Πεζεσκιάν.

Στις 19 Δεκεμβρίου είχε αναφέρει πως «Επιτεθήκαμε στους Χούθι στην Υεμένη χθες το βράδυ. Προειδοποιώ τους ηγέτες της τρομοκρατικής οργάνωσης Χούθι: Το μακρύ χέρι του Ισραήλ θα φτάσει και σε εσάς. Όποιος σηκώνει χέρι εναντίον του κράτους του Ισραήλ το χέρι του θα κοπεί, όποιος βλάπτει, θα βλάπτεται επταπλάσια. Θα χτυπήσουμε με δύναμη και δεν θα επιτρέψουμε πυροβολισμούς και απειλές εναντίον του Κράτους του Ισραήλ».

Οι δηλώσεις που επιβεβαιώνονται από ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, δεν έχουν ακόμη σχολιαστεί από το Ιράν ή τους Χούθι.

In the first public admission to eliminating Hamas leader Ismail Haniyeh, Israeli Defense Minister Israel Katz says: “We will severely cripple the Houthis, damage their strategic infrastructure and behead their leaders – just as we did to Haniyeh, Sinwar and Nasrallah in Tehran,… pic.twitter.com/NaW3m5eTVn

— Ariel Oseran (@ariel_oseran) December 23, 2024

Ο υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατζ παραδέχεται τη δολοφονία του Ισμαήλ Χανίγια στην Τεχεράνη

Κάτι που είχε επιβεβαιωθεί μόνο από διαρροές Ισραηλινών αξιωματούχων, πλέον αποτελεί παραδοχή από τα χείλη του υπουργού Άμυνας του Ισραήλ. Το άνω βίντεο έχει αναρτηθεί από δεκάδες λογαριασμούς προσκείμενους στο Ισραήλ, με την ίδια μετάφραση.

«Θα σακατέψουμε σοβαρά τους Χούθι, θα καταστρέψουμε τις στρατηγικές τους υποδομές και θα αποκεφαλίσουμε τους ηγέτες τους – όπως ακριβώς κάναμε στους Χανίγια, Σινουάρ και Νασράλα στην Τεχεράνη, τη Γάζα και τον Λίβανο – θα κάνουμε στη Χοντέιντα και τη Σαναά» δήλωσε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, χωρίς να γίνει γνωστό το πλαίσιο της ομιλίας.

Προηγουμένως ανέφερε πως «Αυτές τις ημέρες, που η τρομοκρατική οργάνωση Χούθι εκτοξεύει πυραύλους κατά του Ισραήλ, θέλω να τους μεταφέρω ένα σαφές μήνυμα: Έχουμε νικήσει τη Χαμάς, έχουμε νικήσει τη Χεζμπολάχ, έχουμε τυφλώσει τα αμυντικά συστήματα στο Ιράν και έχουμε καταστρέψει τα συστήματα παραγωγής (πυραύλων)».

«Έχουμε ανατρέψει το καθεστώς Άσαντ στη Συρία, έχουμε επιφέρει βαριά πλήγματα στον «Άξονα του Κακού» και θα πλήξουμε επίσης σοβαρά την τρομοκρατική οργάνωση Χούθι στην Υεμένη, η οποία παραμένει η τελευταία που στέκεται όρθια», όπως είπε.