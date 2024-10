Λίγα λεπτά πριν από την έναρξη του μεγάλου αγώνα του Ολυμπιακού με την Ρεάλ στο ΣΕΦ εμφανίστηκε στο παρκέ του σταδίου ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Ο «ερυθρόλευκος» κόουτς γνώρησε την αποθέωση από το κοινό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας με το κοινό να σηκώνεται στο «πόδι» άμα τη εμφανίσει του.

The noise goes UP a level when coach Bartzokas enters 🫡🔥#RivalrySeries | #EveryGameMatters pic.twitter.com/7wCJYbGEGB

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) October 29, 2024