Η «Χβάλντιμιρ», η φάλαινα μπελούγκα που εντοπίστηκε νεκρή το περασμένο Σάββατο στη νοτιοδυτική Νορβηγία, σκοτώθηκε από πυροβολισμούς, ανακοίνωσαν σήμερα δύο νορβηγικές μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Από τότε που εντοπίστηκε για πρώτη φορά στα νερά της νορβηγικής Αρκτικής το 2019, η φάλαινα αποτέλεσε πηγή για σενάρια κάθε φαντασίας. Και η τελευταία εξέλιξη, με τον θάνατο του κήτους, ίσως γεννήσει καινούργια.

Μια περίεργη ζώνη που φορούσε, όταν εντοπίστηκε αρχικά, εξοπλισμένη με μια βάση για μια μικρή κάμερα, και ένα κείμενο στα αγγλικά «Εξοπλισμός Αγία Πετρούπολη» στους πλαστικούς ιμάντες της ζώνης, γέννησε τις υποψίες ότι το κήτος χρησιμοποιείτο από το ρωσικό Ναυτικό για κατασκοπεία.

Εξ ου και το όνομα «Χβάλντιμιρ», που δόθηκε σε αυτή τη λευκή φάλαινα, [που προέκυψε από ένα λογοπαίγνιο που συνδέει τη λέξη φάλαινα (χβαλ, στα νορβηγικά) και το συνηθισμένο ρωσικό μικρό όνομα (Βλαντίμιρ).

Η Μόσχα δεν σχολίασε ποτέ επίσημα τις εικασίες.

A beloved whale long suspected of being a Russian ‘spy’ was shot dead, animal-rights groups say https://t.co/iJmgWTCguF

— Business Insider (@BusinessInsider) September 4, 2024